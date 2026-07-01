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Нетаняху: Израел няма да се изтегли от Южен Ливан, докато "Хизбула" продължава да представлява заплаха

01 юли 2026, 2:40 часа 179 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Нетаняху: Израел няма да се изтегли от Южен Ливан, докато "Хизбула" продължава да представлява заплаха

Израелският премиер Бенямин Нетаняху посети днес окупираните от израелската армия територии в Южен Ливан и каза на войниците, че Израел няма да се изтегли оттам, докато проиранската ливанска шиитска групировка "Хизбула" продължава да представлява заплаха, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че това е първата визита на Нетаняху в окупираните ливански територии, откакто Израел и Ливан сключиха миналия петък с посредничеството на САЩ рамково споразумение, съгласно клаузите на което еврейската държава ще отстъпи на ливанската армия две зони в южната част на страната.

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"Настояваме, че няма да напуснем Южен Ливан, докато заплахата не бъде елиминирана ", каза пред войници Нетаняху, имайки предвид "Хизбула". "Докато "Хизбула" остава тук, въоръжена и представляваща заплаха за нас, ние също ще останем тук", подчерта израелският премиер.

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Нетаняху, който посети за последно публично окупираните ливански територии през април, беше придружаван от министъра на отбраната Израел Кац и от високопоставени представители на армията.

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Ливан Бенямин Нетаняху Хизбула война Израел война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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