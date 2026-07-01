Цената на петрола смени посоката заради Иран и САЩ

Цените на петрола се повишиха в сряда, 1 юли, на фона на опасенията, че провалът на преговорите между Иран и САЩ за сключване на окончателно споразумение за прекратяване на войната може да удължи прекъсванията в доставките от Близкия изток. "Ормузкият проток продължава да се отваря, но процесът е неравномерен, непредсказуем и не напълно прозрачен... Освен ако не се постигне ново споразумение между Вашингтон и Техеран, пазарът може да изчака и да наблюдава за траен мир и спокойствие, преди цените на суровия петрол да възобновят низходящата си тенденция“, заяви Вандана Хари, основателка на компанията за анализ на петролния пазар Vanda Insights.

Цените

Фючърсите на сорта „Брент“, който е референтен за Европа, се повишиха с 33 цента, или 0,45%, до 73,28 долара за барел малко след 06:30 ч. наше време. Към момента на публикуване на материала цената е малко по-ниска - 73,09 долара.

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Американският сорт West Texas Intermediate (WTI) поскъпна с 34 цента, или 0,49%, до 69,84 долара за барел в началото на търговията. Към момента на публикуване на материала цената е 69,54 долара.

Цената на сорта „Брент“ спадна с около 45 долара за барел между първото и второто тримесечие на тази година, което е най-голямата тримесечна загуба от 2008 г. насам - по време на финансовата криза. Междувременно фючърсите на американския суров петрол спаднаха с около 31 долара за този период, което е най-голямата тримесечна загуба от 2020 г. насам, когато пандемията от COVID-19 срина глобалното търсене на петрол.

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Ормуз и американските запаси движат цената

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че на Иран ще бъде попречено да събира такси за преминаване през Ормузкия проток. Трафикът на танкери през този ключов воден път започна да се възстановява, като Ванс дори твърди, че потоците на петрол през пролива са възстановени до нивата отпреди войната.

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Междувременно запасите от суров петрол в САЩ отново са спаднали миналата седмица, а запасите от бензин също са намалели, съобщиха пазарни източници, позовавайки се на данни на Американския петролен институт (API), публикувани във вторник и цитирани от CNBC. Запасите от суров петрол са спаднали с 6,1 милиона барела през седмицата, приключила на 26 юни, казаха източниците, пожелали да останат анонимни.

Официалните данни за запасите от петрол в САЩ от Администрацията за енергийна информация ще бъдат публикувани в сряда, 1 юли.

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