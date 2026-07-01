Таксиметровите шофьори в Анкара ще предлагат локум и одеколон: Ето кога

Таксиметровите шофьори трябва да носят бяла риза, сив панталон и да предлагат на клиентите си локум, студена вода и одеколон. Такива са изискванията за шофьорите, които ще посрещат на летището гостите за срещата на върха на НАТО в Анкара на 7 и 8 юли. Информацията съобщи онлайн изданието „Хюриет“ и публикува снимки на кутиите с локум, на които е изобразено логото на НАТО и надпис на английски език: "Добре дошли в Анкара!".

Таксиметровите шофьори са сред първите хора, които пристигащите в Анкара ще видят. Затова от Турската федерация на шофьорите и автомобилистите смятат, че е изключително важно да покажат гостоприемството на Анкара.

Столицата се подготвя за посрещане на световните лидери и с въвеждане на временна система за организиране на почистването и събирането на отпадъци по маршрута, откъдето те ще преминат. Считано от 29 юни контейнерите за смет ще бъдат премахнати или преместени на подходящи за целта места. Гражданите няма да могат да изкарват боклука си навън преди 21 ч. В община Чанкая в Анкара е достатъчно да оставят боклука си пред жилищната сграда в добре завързан чувал, който не съдържа течности. Освен това е забранено изхвърлянето на големи и обемисти отпадъци като клони, стари мебели, дивани и фотьойли.

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В очакване на срещата много от улиците по официалния маршрут са украсени с цветя и знамена "Добре дошли в Анкара!". Стените на част от сградите също са боядисани, асфалтът и тротоарите – обновени. По някои от маршрутите са поставени статуи.

Над 56 хиляди служители ще следят за сигурността по време на срещата на върха на НАТО в Анкара, за която ще пристигнат 32 държавни лидери и близо 100 министри. Сред тях е и президентът на САЩ Дондалд Тръмп, който идва с делегация от 1400 души.

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