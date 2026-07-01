Брюксел настоява за ускоряване на реформите в Босна и Херцеговина

Европейският комисар по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас пристигна днес в Сараево на двудневно посещение, в рамките на което проведе отделни срещи с членовете на председателството на Босна и Херцеговина и с външния министър на страната Елмедин Конакович, предаде босненската редакция на телевизия Ен1. Акцент в срещите й беше европейската интеграция.

След срещите не беше разпространена официална информация от Председателството на Босна и Херцеговина, като разговорите се проведоха при закрити врати. От Министерството на външните работи съобщиха, че Конакович е потвърдил ангажимента на страната да продължи хармонизирането на външната си политика с тази на Европейския съюз.

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По време на разговорите външният министър на Босна отново е определил политиката, свързвана с лидера на босненските сърби Милорад Додик, като проблемен фактор за европейския път на страната, и е призовал за запазване на ролята на върховния представител на международната общност.

Калас от своя страна е изразила подкрепа на Европейския съюз за прилагането на необходимите реформи, като е предупредила, че Босна и Херцеговина не трябва да пропуска предоставения ѝ шанс за напредък по пътя към членство. Тя е посочила, че през последните две години се наблюдава застой в процеса за реформи, което поражда сериозна загриженост в Брюксел. По думите ѝ, европейските институции търсят допълнителни механизми за подпомагане на страната, но напредъкът зависи от вътрешнополитическа воля.

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Още през март 2024 г. Босна и Херцеговина получи принципно съгласие от Европейския съвет за започване на преговори за присъединяване при условие че бъдат приети ключови законодателни промени в областта на съдебната система и Висшия съдебен и прокурорски съвет, припомня Ен1. Оттогава обаче политическите спорове са блокирали приемането на необходимите закони и назначаването на главен преговарящ, което на практика забавя началото на преговорния процес без ясно определен срок.

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Босна и Херцеговина е и единствената държава от Западните Балкани, която не е изпълнила условията за достъп до финансиране по Плана за растеж на ЕС за региона, посочва още телевизията. Фактът, че страната не е представила необходимите реформи, вече е довел до преразпределение на средства към други държави от общо предвидените шест милиарда евро. Калас е предупредила и че 108 милиона евро вече са загубени, а рискът Босна и Херцеговина да пропусне получаването на допълнителни 373 милиона евро остава реален при липса на напредък.

Утре се очаква тя да се срещне с председателя на Министерския съвет на Босна и Херцеговина Боряна Кришто, както и да посети базата на ЕУФОР в Бутмир край Сараево, където ще разговаря с командния състав и военнослужещи от мисията "Алтея".