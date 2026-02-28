Правителството на Гюров:

28 февруари 2026, 12:30 часа 700 прочитания 0 коментара
Първи жертви на войната в Иран: Израел с още удари по ирански военни цели

Съобщава се за жертви в Обединените арабски емирства (ОАЕ) вследствие на ирански атаки. Един човек е загинал в Абу Даби, след като ОАЕ прехванаха ирански ракети, съобщава Ройтерс, цитирана от руски медии. ОАЕ заявиха, че атаката е “въпиющо нарушение на националния суверенитет и международното право.“

Абу Даби заяви още, че “си запазва пълното право да отговори на тази ескалация“.

Междувременно израелската армия съобщи, че нейните самолети извършват удари с “голям обхват“ в Западен Иран. “Израелските военновъздушни сили в момента нанасят удари с голям обхват по няколко военни обекта, принадлежащи на иранския режим в Западен Иран“, се посочва в съобщение на армията без допълнителни подробности.

Иранските официални лица бяха основната цел на първата вълна от удари на САЩ и Израел, съобщава същевременно израелски представител, цитиран от Ройтерс и БТА.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
