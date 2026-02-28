Търсим хора, на които вярваме: Емил Дечев за рокадите в МВР

Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев потвърди пред журналисти, че текат смени на ръководителите на областните дирекции на МВР.

“Опитваме се да намерим хора, на които имаме доверие, имат интегритет и достатъчно голям стаж в системата на МВР като оперативни работници и разследващи полицаи”, заяви министърът.

Той категорично отрече твърденията за политически натиск върху разследвания. “Ако някой служител е получил информация от негов началник, че министърът или член на кабинета е разпоредил да не се разследва определен случай – това не е вярно, това е лъжа”, подчерта Дечев.

Основната задача на служебното правителство според Дечев е провеждането на честни, прозрачни и законосъобразни избори. Той припомни решението на Конституционния съд от 15 март 2025 г., с което частично бяха касирани предходните избори заради нарушения в 2 000 секции.

“Ние не искаме да допуснем втори такива избори и второ такова решение. Основната ни цел е да не допуснем ново касиране”, заяви вътрешният министър.

