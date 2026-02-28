Първи удари на Иран срещу Израел

Любопитно:

Иран изстреля ракети срещу Израел. Системите за противовъздушна отбрана вече работят за прихващане на целите, а гражданите са призовани незабавно да се укрият, съобщиха от Израелските отбранителни сили (IDF). Според военните са засечени изстрелвания на ракети от Иран. В момента отбранителните системи на страната са ангажирани, за да противодействат на заплахата и да прихванат въздушни цели.

Инструкции за обществеността 

Командването на вътрешния фронт е изпратило спешни сигнали директно на мобилните телефони на жителите в засегнатите райони. Гражданите са призовани да действат отговорно и стриктно да спазват инструкциите, тъй като това спасява животи. Военните отбелязват, че при получаване на аларма, те трябва незабавно да влязат в защитена зона.

„Останете в укритията до второ нареждане. Напускането на защитената зона е разрешено само след получаване на подходящи инструкции от Командването на вътрешния фронт“, се казва в изявлението на IDF. По-късно IDF обяви, че в няколко района на Израел са били задействани сирени след откриване на ракети, изстреляни от Иран към Държавата Израел.

Израелските военновъздушни сили в момента провеждат операции за прихващане и унищожаване на заплахи, където е необходимо, за да се елиминира опасността.

