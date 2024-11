Първо ВИДЕО, 18+ на уцелен от украински дрон севернокорейски войник

Първи видеокадри, показващи как дрон уцелва с хвърлено самоделно взривно устройство севернокорейски войник, вече обикалят социалните мрежи.

Засега не може да се потвърди със сигурност, че става въпрос за севернокореец, но от заснетото от дрона изглежда вероятността е много висока - лицето на войника категорично е на азиатец, екипировката му също се различава доста от обичайната за руската армия.

ВИДЕО, 18+ - МОЖЕ ДА СЕ ВИДИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА МРЕЖА "Х"

Още: Мир в Украйна: На какъв план ще се спре Тръмп? Русия плаща с тонове кръв за метър земя (ОБЗОР - ВИДЕО)

Междувременно, в един от огромната мрежа руски военнопропагандни канали се появи "трогателна" история как съответният руски пропагандист се срещнал със севернокорейски войници, дошли да се бият за Русия. По думите му, те били дошли "по собствено желание" и били "мотивирани".

Още: Сутрешна атака с дронове срещу Москва и Подмосковието, горят пожари (ВИДЕО)*

Колко им е желанието - косвена податка в публикацията как севернокорейците имали семейства в родината си и "не планирали да ги изоставят". В публикацията се признава, че даването на команди какво да правят севернокорейците става чрез преводач, но един от тези, с които е разговаряно, полагал много усилия да научи руски език. И изрично уточение - севернокорейците не можели да различат руснаци от украинци: Севернокорейците стрелят по нас, мислят ни за украинци: Руски военнопленник (ВИДЕО)

A Russian milblogger shared an account of interacting with North Korean soldiers in the Russian army, as relayed by a friend. According to this account, the North Koreans are motivated soldiers who came voluntarily and are eager to learn.



However, they are of little practical… pic.twitter.com/V7m6vOVNN1