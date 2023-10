Ракета на Хамас удари джамия, построена със средства на Рамзан Кадиров

Ракета на Хамас удари джамия в Абу Гош, западно от Йерусалим, предадоха световните агенции.

Оказа се, че колкото и да е странно, джамията е построена с парите на Рамзан Кадиров в чест на баща му Ахмат Кадиров. Джамията е построена през 2014 година - точно 10 години след смъртта на Ахмат Кадиров, който загива след атентат срещу него на 9 май 2004 г.

A Hamas rocket hit a mosque in Abu Ghosh, west of Jerusalem which oddly enough was built with Kadyrov's money in honor of his father. The Mosque was built in 2014. pic.twitter.com/EE420OUFrW