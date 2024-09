Расте броят на жертвите след взривените пейджъри в Ливан (ВИДЕО)

10 са вече загиналите, а близо 2800 бяха ранени при вълната от взривове на пейджъри в Ливан на членове на шиитското движение "Хизбула". Това сочат обновените данни на ливанското Министерство на здравеопазването, цитирано от Франс прес. Сред убитите е синът на депутата от "Хизбула", Али Амар.

Той е известен депутат от парламентарния блок на ливанското шиитско движение и той направи коментар пред Асошиейтед прес след новината, че синът му Махди е сред загубилите живота си. "Това е поредната израелска агресия срещу Ливан", каза той. "Съпротивата ще отвърне по подходящия начин в подходящото време", допълни той. По-рано и здравният министър Фирас Абиад каза, че сред жертвите има дете, съобщи БТА.

Total pandemonium across Lebanon. No question that this is the most impressive and effective espionage operation by ANYONE in decades. Maybe ever. Israelis are calling this "Operation Below the Belt." 👌 pic.twitter.com/Uln6jobosJ