Развеждаш се с жена си? Длъжен си да ѝ осигуриш жилище

В Узбекистан след развод съпругът е длъжен да осигури на бившата си съпруга жилище или да плаща наема на квартирата. Такива информации се появиха в последните дни, като се говори за закон, за който обаче все още не е ясно дали е приет, или става дума само за обсъждано предложение. Според публикации в различни медии Сенатът на Узбекистан е разгледал и е подкрепил законопроект, насочен към засилване на социалната защита на жените след развод.

Бившият да плаща

Снимка: iStock

Съгласно документа, в случаите, когато след развода жената няма подходящи условия за живот, тя трябва да получи друго жилище. Законът задължава да бъде осигурена жилищна площ на жената като мярка за социална подкрепа. Ако бившият съпруг няма собствена недвижима собственост, той е длъжен да плаща наема на жилището на бившата си съпруга. Тази норма има за цел да предотврати ситуации, при които жената след развода остава без покрив над главата си.

Отбелязва се, че приетите промени са насочени към повишаване на нивото на социална отговорност и защита на правата на жените, които се намират в уязвимо положение след разпадането на семейството. Все още няма официално потвърждение нито в сайта на Сената, нито в основните местни медии.