"Режимът пада, имаме план за първите 100 дни": Синът на последния шах обеща на иранците свобода (ВИДЕО)

Иранският режим ще падне - това е само "въпрос на време", и ще последва "прераждане на една от най-забележителните цивилизации в историята". С тези силни думи престолонаследникът в изгнание Реза Пахлави - син на последния шах Мохамед Реза Пахлави - отправи закана към властта на аятолах Али Хаменей. Лидерът на опозицията направи пресконференция във Вашингтон на 16 януари, в която основен фокус бяха престъпленията на режима в Техеран, изцапал ръцете си с кръвта на хиляди протестиращи граждани.

Събитието започна с минута мълчание за иранците, които са "платили цената за свободата" през последните две седмици, по думи на Реза Пахлави. Според различни оценки, цитирани от независими медии и правозащитни организации, числото на убитите от силите за сигурност може да достига от 12 000 до 20 000 души. Безразборната стрелба по протестиращи се превърна в нещо нормално в Ислямската република, влизането в болници, за да се довършват ранени демонстранти - също: Най-масовото убийство в историята на Иран: Данни, че режимът е отнел живота на 12 000 протестиращи (ВИДЕО).

Протестите започнаха на 28 декември 2025 г. с търговски стачки заради рязкото обезценяване на местната валута риал под санкциите на ООН, наложени заради ядрената програма и отношението на режима към човешките права. Бързо обаче те прераснаха в широко недоволство срещу аятоласите и се разпространиха във всички 31 провинции.

"Ислямската република е окупационна сила, отвлякла Иран"

Снимка: Getty Images

"Истината е неоспорима – така наречената Ислямска република не е правителсвото на Иран. Това е враждебна, окупационна сила, която е отвлякла нашата Родина. След като завладя пет съседни държави и сееше хаос в региона, този режим превзе и самия Иран, използвайки чуждестранни терористи, „Хизбула“, иракски милиции и други наемници, за да осъществят клане срещу иранския народ", обяви синът на последния шах, свален по време на Иранската революция от 1979 г. Тогава аятолах Рухолах Хомейни се завръща от Франция и сваля близкия до САЩ монарх, за да сформира теократична република, преплитайки религия и държавна власт в едно.

Реза Пахлави сравни върховния лидер Али Хаменей с други диктатори като сваления през декември 2024 г. сирийски лидер Башар Асад. Той каза, че режимът е извършил "масови престъпления срещу иранския народ и човечеството и като другите тирани, Ислямската република ще рухне – въпросът е не дали, а кога".

"Битката в Иран не е между реформа и революция, а между окупация и свобода. Иранският народ вече избра страна – главите им са окървавени, но не и наведени. Хората в Иран биват колени по улиците и в домовете си от режим, който не показва милост. За 48 часа е отнет животът на над 12 000 души - едно убийство на всеки 14 секунди. Убийците на Хаменей дори преследваха ранени протестиращи в болници", припомни опозиционният лидер и разказа за телата в камиони и как роднини на загинали трябва да плащат хиляди долари, за да си върнат телата на близките, в противен случай те отиват в масови гробове.

"Въпреки лъжите, които чувате от режима, клането не е спряло. Моите смели сънародници все още държат фронта с пречупени тела, но с воля, която не се пречупва. Те са тези, които се жертват и се сражават за свободата всеки един ден. Имат нужда от помощта на света", подчерта Пахлави, "защото колапсът е на път".

"Със или без подкрепата на света, режимът ще падне. Ако падне по-скоро, много животи ще бъдат спасени – ако светът превърне думите си в действия", добави опозиционният лидер.

Снимка: Getty Images

"Режимът се пропуква, не спирайте"

По думите му - свободен, демократичен Иран няма да бъде източник на кризи, а основа за мир и просперитет за Близкия изток и отвъд него. "Изборът е ясен – подкрепете народа сега или вижте как периодът на нестабилност продължава", каза той. И се обърна най-вече към младото поколение: "Историята ще помни вашата смелост и вашата жертва. Вие сте безсмъртният пазач на Иран. Продължете битката, както сте го правили досега. Не позволявайте на този режим да създаде илюзията, че животът (в Иран - бел. ред.) е нормален. След всяко клане има море от кръв между нас и режима".

"Режимът се опитва да ви спре. Хиляди представители на военните и силите за сигурност обаче не отиват на работа, за да не участват в това", твърди Пахлави.

"Запазете имената на всички тези престъпници – те ще бъдат съдени за това, което са направили", закани се синът на последния ирански шах.

Бъдещият Иран - картината, която Реза Пахлави рисува

"За деня след победата ни имам ясен план за преходен период към демокрация", заяви Пахлави и добави, че милиони иранци в страната и извън нея ще бъдат обединени около 4 основни принципа:

териториална цялост на Иран;

разделяне на религията от държавната власт;

индивидуална свобода и равенство между всички граждани;

право да се избере форма на управление по демократичен път.

"Краят на режима ще отбележи прераждането на една от най-забележителните цивилизации в историята", заяви опозиционният лидер. Той подчерта, че Иран притежава много национални ресурси и страхотен талант, невероятни умове, като дава на света най-много инженери, "70% от които са жени".

"Корумпираният режим пропилява тези ресурси, това няма да е така в новия Иран", заяви Пахлави и отбеляза, че ще се възстановят връзките със САЩ и Запада. "Иранският народ обича Америка и мрази този режим. След падането на режима няма да се крещи „Смърт за Америка“, а ще сме приятели".

Снимка: Getty Images

Пахлави отново изложи тезата си за разширени Авраамски споразумения - документите за нормализиране на отношенията между държавите в Близкия изток, посредник при които бе президентът на САЩ Доналд Тръмп. "Ще ги разширим до Споразумения на Кир, с толерантност и партньорство в основата", каза синът на последния шах. Вероятно престолонаследникът има предвид името на Кир Велики (559 г. пр.н.е. до 530 г.пр.н.е.) - основателят на Персийската империя, който интегрира в нея големите сили Вавилон, Мидия, Лидия и Египет чрез споразумения.

"Моят екип от експерти е изготвил план за първите 100 дни след колапса на режима и дългосрочно възстановяване и стабилност на държавата ни. Подкрепен е от бизнес лидери и включва пътна карта за национално възстановяване (...) Ще последва конституционен процес под международно наблюдение, който ще позволи на иранците да изберат собствената си съдба чрез честни и свободни избори", заяви Реза Пахлави и добави: "Ще живеем в мир със съседите си".

"Има моменти в историята, когато моралният дълг за действие е толкова силен, че липсата на такъв става непоносима. Това е един от тези моменти. Хората на Иран се изправиха, за да си върнат страната. Историята ще помни тези, които застават до тях. Да живее Иран!", завърши словото си Реза Пахлави.

