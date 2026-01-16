САЩ с 4 ултиматума към Иран, за да има мирно, а не военно решение

Специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф заяви, че администрацията на президента Доналд Тръмп предпочита дипломатическо, а не военно решение на продължаващото напрежение с Иран, предизвикано от смъртоносното насилие на режима срещу протестиращите. Попитан в интервю на конференцията на Израелско-американския съвет във Флорида дали смята, че е вероятен военен удар на САЩ срещу Иран, той отговори: „Надявам се да има дипломатическо решение. Наистина се надявам".

Дипломация по 4 въпроса

Американският пратеник заяви, че дипломатическо споразумение с Иран ще разреши четири въпроса:

обогатяване на уран;

ракети – иранците "трябва да намалят запасите си";

действителното количество ядрен материал, с което иранците разполагат ( за потенциално ядрено оръжие, ако чистотата е над 90% ), "което е около 2000 килограма, обогатен между 3,67% и 60%";

По тези точки, по думи на Уиткоф, Ислямската република трябва да отстъпи. Той предположи, че Иран може да е склонен да направи компромис по всички четири въпроса, защото икономиката му е в доста тежко състояние.

„Ако искат да се върнат в лигата на нациите, можем да решим тези четири проблема по дипломатичен път, което би било чудесно решение. Алтернативата е лоша“, каза пратеникът на Тръмп.

Уиткоф подкрепи иранския народ

На въпроса дали има послание към иранския народ, който иска падането на режима, Уиткоф отговори: „Те са невероятно смели хора... и ние сме с вас“, цитиран от The Times of Israel.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно заплашваше да нанесе удар по Иран, ако режимът убива протестиращи, което властта вече направи с няколко хиляди души. Само че в сряда Тръмп обяви, че Техеран го е уведомил, че убийствата на протестиращи са спрели, което доведе до спекулации, че Вашингтон няма да нанесе удар. През изминалия ден обаче САЩ прехвърлиха допълнителни военни сили в региона.

Директорът на Мосад е в САЩ

Междувременно директорът на Мосад - израелското разузнаване - Давид Барнеа пристигна в САЩ в петък сутринта за разговори относно ситуацията в Иран и възможната реакция на САЩ, съобщи Axios. Очаква се директорът да се срещне със Стив Уиткоф в Маями.

Уиткоф управлява пряката комуникация между Иран и САЩ по време на протестите и поддържа връзка с иранския външен министър Абас Арагчи.

Не е известно дали Барнеа ще се срещне и с президента на САЩ Доналд Тръмп по време на посещението си.