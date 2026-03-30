Рубио: Няма да позволим Иран да иска тол такса за Ормузкия проток. Удари в петролни обекти в ОАЕ и Израел (ВИДЕО)

30 март 2026, 22:07 часа 541 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Иран заплашва с контрола върху Ормузкия проток, да въведе (своеобразна) тол система за преминаване - това няма да бъде позволено да се случи. Президентът (Доналд Тръмп) има редица възможности на своя страна да предотврати това, ако реши - няма да обсъждам какви са вариантите, няма да обсъждам военна тактика и стратегия. Пентагонът отговаря за това, бих ви насочил към тях, но очевидно и те няма да дискутират. Това заяви американският държавен секретар Марко Рубио.

Защо Рубио говори по темата? Заради изявления от Техеран. Иранският парламент открито обсъжда въвеждането на такси за транзит през Ормузкия проток. Вече излязоха медийни данни, че иранците пропускали кораби срещу заплащане, говореше се за сума от 2 000 000 долара на кораб. Около 20% от световния петрол преминава през пролива, така че всякакви ограничения биха засегнали световната икономика и биха довели до рязко покачване на цените.

Отделно, пред "Ал Джазира" Рубио заяви, че Иран трябва да спре да произвежда всички дронове и балистични ракети, които светът е видял във войната досега. Той добави, че САЩ говорят с представители на властта в Иран и то по начин, по който досега не е говорено между двете държави. Рубио уточни, че САЩ ще тестват дали въпросните хора имат достатъчно власт и дали някои от нещата, които казват, че искат да направят, могат всъщност да ги направят:

Междувременно, сателитни снимки показват пожари поне на две места по петролопровода, който пренася сурово "черно злато" от Абу Даби до индустриалната зона и пристанище Фуджейра в ОАЕ. Този маршрут е алтернатива на Ормузкия проток:

Отделно, Иран удари израелската петролна рафинерия в Хайфа, като това е втора атака срещу нея. Тя е една от само две, които има Израел и е по-голямата, като преработва приблизително 9,8 млн. тона суров петрол годишно. Американският президент Доналд Тръмп лаконично коментира "ще видите" в отговор на въпрос какъв ще е отговорът - Още: Саудитският петрол заобикаля ударно Ормузкия проток, думи на Тръмп пак оскъпиха "черното злато"

Ивайло Ачев Отговорен редактор
