Хаос във Филипините след мащабни прекъсвания на тока

Масови прекъсвания на електрозахранването засегнаха милиони жители на Филипините в най-горещия месец от годината за южноазиатската страна, съобщи Франс прес, позовавайки се на властите в страната. Прекъсвания на електрозахранването с продължителност около един час засегнаха части от столицата Манила, както и голяма част от най-големия филипински остров Лусон, съобщи операторът на националната електропреносна мрежа на Филипините.

Причината са „значителни смущения в мрежата“, засегнали преносните линии, както и спиране за техническа поддръжка на няколко големи електроцентрали, посочиха компанията оператор на мрежата и Министерството на енергетиката, без да посочват като причина енергийната криза, свързана с войната в Иран.

Очаква се смущенията да обхванат и централните острови на Филипините, като прекъсванията могат да достигнат до седем часа, уточни компанията оператор.

Министърът на енергетиката Шарън Гарин заяви, че правителството ще информира обществеността за развитието на ситуацията, но не посочи кога електроснабдяването ще бъде напълно възстановено. Остров Лусон, където живее почти половината от 116-милионното население на Филипините, е основният икономически център на страната. Прекъсванията на захранването се случват през най-горещия период на годината във Филипините, когато потреблението на електроенергия за охлаждане рязко се увеличава, посочва БТА.

Филипинските държавни институции вече работят с намалена четиридневна работна седмица, въведена малко след началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран, която предизвика енергийна криза, засягаща страните от Азия и Тихоокеанския регион.