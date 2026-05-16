След Тръмп: Путин на посещение в Китай в края на май

Руският диктатор Владимир Путин ще посети Китай на 19 и 20 май, съобщи говорител на Министерството на външните работи на Китай, цитиран от Синхуа. Посещението на руския лидер е посветено на 25-годишнината от подписването на Договора за добросъседство, приятелство и сътрудничество, който е от основополагащо значение за междудържавните отношения, отбеляза Кремъл.

Путин и китайският президент Си Дзинпин ще обсъдят актуални въпроси, свързани с двустранните отношения, ще обменят мнения по основни международни и регионални проблеми. Програмата включва и среща с премиера Ли Цян.

Предстоящото посещение на руския диктатор бе оповестено ден след като американският държавен глава Доналд Тръмп приключи тридневна визита в Китай. По време на посещението бше постигнат важен напредък в стабилизирането на отношенията между САЩ и Китай, въпреки че между двете най-големи сили в света остават дълбоки различия по въпроси като Иран, Тайван и други.

