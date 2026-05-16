Израел е атакувал лидера на военното крило на "Хамас"

Израел обяви, че е нанесъл днес удар в ивицата Газа, насочен срещу лидера на военното крило на радикалната палестинска групировка "Хамас". Страната го описа като архитект на атаките от 7 октомври 2023 г., дали началото на продължилата 2 години израелска офанзива срещу крайбрежната палестинска територия, предаде Ройтерс. Групировката "Хамас" засега не е отговорила на искане за коментар относно съдбата на Из ад Дин ал Хадад, който стана неин военен ръководител в ивицата Газа след убийството от Израел на командира на военното ѝ крило Мохамед Синуар през май миналата година.

Хадад е най-високопоставеният представител на "Хамас", срещу когото Израел нанася удар, откакто през октомври беше сключено споразумение с подкрепата на САЩ, целящо да спре боевете в Газа. Атаката идва в момент, когато "Хамас" засилва влиянието си върху частта от територията по крайбрежието на ивицата Газа, която е под негов контрол, предава БТА.

В съвместно изявление израелският премиер Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац заявиха, че Хадад "е отговорен за убийствата, отвличанията и нанесените вреди на хиляди израелски цивилни и войници". Двамата лидери не посочиха дали смятат, че Хадад е бил убит.

Медици и очевидци в Газа заявиха, че въздушният удар е бил насочен срещу апартамент в квартал "Римал" в град Газа, като е убил най-малко един човек и е ранил още няколко. Самоличността на убития не стана ясна веднага. Втори израелски въздушен удар малко след това е бил насочен към автомобил на близка улица, заявиха медици и очевидци. Засега няма съобщения за жертви при втория удар.

От друга страна, САЩ обмислят дали да поискат от Израел да предаде част от средствата, събирани от данъци от Палестинската автономна власт, на Съвета за мир на Доналд Тръмп за финансиране на следвоенния план на американския президент за Газа, съобщиха запознати с въпроса. Те допълниха, че американският президент Тръмп все още не е решил дали да отправи официално искане към Израел.