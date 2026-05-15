Израел и Ливан удължават примирието си с 45 дни

Израел и Ливан се споразумяха да удължат с 45 дни примирието, което американският президент Доналд Тръмп обяви на 16 април, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на Държавния департамент на САЩ. "Договореното на 16 април прекратяване на огъня ще бъде удължено с 45 дни, за да да се постигне напредък в преговорите", заяви говорителят на Държавния департамент Томи Пагът, цитиран от БТА.

Още: Израел искал подновяване на ударите срещу Иран, иранците мизерстват и нямат пари за лекарства

Държавният департамент определи преговорите между Израел и Ливан, състояли се в американската столица Вашингтон вчера и днес, като "високо продуктивни" и обяви, че двете страни ще възобновят преговорите си на 2 и 3 юни.

Още: Европа не разбра навреме какво всъщност започна с войната срещу Иран

Този кръг от преговори бе трети, откакто Израел засили въздушните си атаки срещу Ливан, след като проиранската ливанска шиитска групировка "Хизбула" изстреля ракети срещу израелска територия на 2 март, три дни след началото на американско-израелските удари срещу Иран.

Още: "Хизбула" атакува израелски войници с дрон