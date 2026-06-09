САЩ няма да се интересуват от Израел и ще преследват сделка с Иран (ВИДЕО)

САЩ ще продължат да търсят споразумение с Иран относно ядрената му програма, независимо от позицията на Израел, заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.

"Благодарение на случилото се през последните няколко месеца, но всъщност през последната година и половина, създадохме необходимото пространство, където президентът вярва, и мисля, че е прав, че можем да постигнем дългосрочно споразумение по ядрената сделка на Иран", каза Ванс в интервю за Fox News.

Сделка без Израел

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"Сега, Израел може да харесва това, може да не харесва, но по същество ние смятаме, че това е в най-добрия интерес на САЩ. Така че ще продължим да го преследваме, защото това е целта на избрания президент на Съединените щати. Това е, което трябва да направим, за да служим правилно на американския народ", добави той.

The United States will pursue a deal with Iran regardless of Israel’s position, Vance said.



“Israel may like it or may not like it, but we believe it is in the interests of the United States.”



Earlier, Trump warned Netanyahu that he could be left “one-on-one with Iran” if… pic.twitter.com/Z9Tz6s7VK7 — NEXTA (@nexta_tv) June 9, 2026

Коментарите са поредният знак за потенциално напрежение в отношенията между САЩ и Израел, след като президентът Доналд Тръмп призова Израел да не отвръща на иранските ракетни удари в неделя - искане, което беше игнорирано.

Президентът Тръмп беше попитан за случая и обясни действията си спрямо Израел.

Репортер го попита казал ли е на Израел да не отвръща на удара.

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"Не, казах им да правят каквото е правилно, но да спрат възможно най-бързо, защото всичко това трябва да спра. Има връзка с Ливан и трябва да спра. Искам всичко това да приключи", обяви американският президент.

Reporter: Did you ask Netanyahu not to hit back?



Trump: No, I said do what's right, but I want you to stop as quickly as you can because they have to stop.



It had to do with Lebanon and it has to stop. We want to get it finished. pic.twitter.com/2NX0VXW3J9 — Clash Report (@clashreport) June 9, 2026

Ескалиращо напрежение

Напрежението ескалира в неделя, когато Израел бомбардира ливанската столица Бейрут въпреки продължаващото прекратяване на огъня, което накара Иран да изстреля ракети срещу Северен Израел в отговор.

Впоследствие Израел извърши няколко вълни въздушни удари срещу Иран, докато Техеран отговори с допълнителни изстрелвания на ракети.

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Иранските военни заявиха рано в понеделник, че спират атаките срещу Израел, като същевременно предупредиха за "смазващ" отговор, ако израелските атаки срещу Ливан продължат. Израелските медии, позовавайки се на неназовани официални лица, съобщиха, че Израел се е съгласил да спре въздушните удари срещу Иран, но ще продължи военните операции в Южен Ливан.

Регионът е напрегнат, откакто САЩ и Израел започнаха въздушни удари срещу Иран в края на февруари, което предизвика ирански ответни мерки срещу Израел и други страни в региона, в които се намират американски активи.

На 8 април беше постигнато временно прекратяване на огъня, но по-късно преговорите бяха блокирани на фона на спорове относно прилагането му и последвалите регионални развития, дори след като Тръмп удължи примирието за неопределено време.

Споразумение за пълно прекратяване на войната между САЩ и Израел срещу Иран се оказа недостижимо, като Иран настоява, че всякакви преговори за справяне с ядрената му програма трябва да се случват след пълното прекратяване на войната.