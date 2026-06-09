Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

САЩ няма да се интересуват от Израел и ще преследват сделка с Иран (ВИДЕО)

09 юни 2026, 11:46 часа 442 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
САЩ няма да се интересуват от Израел и ще преследват сделка с Иран (ВИДЕО)

САЩ ще продължат да търсят споразумение с Иран относно ядрената му програма, независимо от позицията на Израел, заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.

"Благодарение на случилото се през последните няколко месеца, но всъщност през последната година и половина, създадохме необходимото пространство, където президентът вярва, и мисля, че е прав, че можем да постигнем дългосрочно споразумение по ядрената сделка на Иран", каза Ванс в интервю за Fox News.

Сделка без Израел

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"Сега, Израел може да харесва това, може да не харесва, но по същество ние смятаме, че това е в най-добрия интерес на САЩ. Така че ще продължим да го преследваме, защото това е целта на избрания президент на Съединените щати. Това е, което трябва да направим, за да служим правилно на американския народ", добави той.

 

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Коментарите са поредният знак за потенциално напрежение в отношенията между САЩ и Израел, след като президентът Доналд Тръмп призова Израел да не отвръща на иранските ракетни удари в неделя - искане, което беше игнорирано.

Президентът Тръмп беше попитан за случая и обясни действията си спрямо Израел.

Репортер го попита казал ли е на Израел да не отвръща на удара.

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"Не, казах им да правят каквото е правилно, но да спрат възможно най-бързо, защото всичко това трябва да спра. Има връзка с Ливан и трябва да спра. Искам всичко това да приключи", обяви американският президент.

 

Ескалиращо напрежение

Напрежението ескалира в неделя, когато Израел бомбардира ливанската столица Бейрут въпреки продължаващото прекратяване на огъня, което накара Иран да изстреля ракети срещу Северен Израел в отговор.

Впоследствие Израел извърши няколко вълни въздушни удари срещу Иран, докато Техеран отговори с допълнителни изстрелвания на ракети.

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Иранските военни заявиха рано в понеделник, че спират атаките срещу Израел, като същевременно предупредиха за "смазващ" отговор, ако израелските атаки срещу Ливан продължат. Израелските медии, позовавайки се на неназовани официални лица, съобщиха, че Израел се е съгласил да спре въздушните удари срещу Иран, но ще продължи военните операции в Южен Ливан.

Регионът е напрегнат, откакто САЩ и Израел започнаха въздушни удари срещу Иран в края на февруари, което предизвика ирански ответни мерки срещу Израел и други страни в региона, в които се намират американски активи.

На 8 април беше постигнато временно прекратяване на огъня, но по-късно преговорите бяха блокирани на фона на спорове относно прилагането му и последвалите регионални развития, дори след като Тръмп удължи примирието за неопределено време.

Споразумение за пълно прекратяване на войната между САЩ и Израел срещу Иран се оказа недостижимо, като Иран настоява, че всякакви преговори за справяне с ядрената му програма трябва да се случват след пълното прекратяване на войната.

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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