Пентагонът: Разминирането на Ормузкия проток може да отнеме половин година

Може да отнеме шест месеца, за да се изчисти напълно Ормузкия пролив от мини, разположени от иранската армия и е малко вероятно такава операция да бъде извършена, докато войната на САЩ с Иран не приключи, стана ясно от информация на Пентагонът пред Конгреса на САЩ, пише The Washington post. Оценката означава, че икономическото въздействие на конфликта може да се разшири до края на тази година или след това.

Оценката на Пентагона, споделена на секретен брифинг за законодателите, предполага, че цените на бензина и петрола може да останат високи през междинните избори.

Междувременно Белият дом поясни, че Доналд Тръмп не е определил твърд краен срок за предложението си към Иран. "Той ще диктува времето за прекратяване на огъня", заяви говорителката на Белия дом Каролайн Ливит, наричайки идеята за три-до петдневно прекратяване на огъня „неточна“, допълва италианската информационна агенция ANSA.

Иранската армия до голяма степен е победена

Министърът на отбраната Пийт Хегсет каза, че иранската армия е до голяма степен победена след седмици на удари от страна на САЩ. Но режимът поддържа значителен военен капацитет, включително хиляди ракети и дронове за еднопосочна атака, според скорошно изявление пред законодателите от агенцията за вътрешно разузнаване на Пентагона, предаде NBC News.