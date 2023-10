Китай изтри Израел от картата

Тази на Baidu отразява международно признатите граници на Израел, но без да има име на тази "територия". И това на фона на факта, че са посочени имена на градове – например Йерусалим. Същото е положението и с Amap на Alibaba – там дори малки държави като Люксембург стоят с имената си, но не и Израел.

Още: Води ли вече Израел пълномащабна операция по суша в Газа?

Защо – нито Alibaba, нито Baidu са коментирали официално този картографски подход. А в Twitter реакциите са особено силни и доста на брой - много и различни профили споделят картите и задават въпроси, като например дали Китай не намеква, че Израел е "сива зона". Припомняме, че така се наричат зони на бойното поле, върху които никой няма контрол и текат битки за тях.

719 антисемитски акта във Франция от 7 октомври насам

#China removes Israel from maps 👇



China has removed Israel from its online maps, including China's Baidu and Alibaba. pic.twitter.com/ZkomOTMZxq