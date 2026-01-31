САЩ заплашиха Иран заради Ормузкия проток

Съединените щати предупредиха, че "няма да толерират опасни действия" на Иран в Ормузкия проток. Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), което отговаря за Близкия изток, даде да се разбере това в навечерието на предстоящите утре и вдругиден по този най-важен маршрут за износ на петрол учения с бойни стрелби на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция - военната опора на властта в Техеран.

САЩ няма да толерират "опасни маневри"

Съобщението за маневрите бе направено в четвъртък на фона на заплахата на американския президент Доналд Тръмп, че може да използва военна сила срещу Иран, ако той не се съгласи на сделка за ядрената си програма.

Още: Заплахата "Тръмп": Иран обяви учения със стрелба в ключов маршрут за световния петрол

Въоръжените сили на САЩ няма да толерират "опасни маневри" като полети над американски военни кораби, включително приближаването на ирански моторници, насочили се към сблъсък с американски кораби, предупреди СЕНТКОМ, цитирано от БТА. То напомни, че "всяко опасно и непрофесионално поведение в близост до американски сили, регионални партньори или търговски кораби увеличава рисковете от сблъсък, ескалация и дестабилизация".

Съединените щати "разполагат с най-добре обучената и смъртоносна сила в света и ще продължат да действат с най-високи нива на професионализъм и да се придържат към международните норми. Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция трябва да направи същото", подчерта СЕНТКОМ.

Ормузкият проток между Иран и Оман е широк 55 километра

Още: Reuters: Войната с Иран виси на косъм, Тръмп мисли да убива ирански лидери