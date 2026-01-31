Любопитно:

САЩ заплашиха Иран заради Ормузкия проток

31 януари 2026, 14:14 часа 289 прочитания 0 коментара
САЩ заплашиха Иран заради Ормузкия проток

Съединените щати предупредиха, че "няма да толерират опасни действия" на Иран в Ормузкия проток. Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), което отговаря за Близкия изток, даде да се разбере това в навечерието на предстоящите утре и вдругиден по този най-важен маршрут за износ на петрол учения с бойни стрелби на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция - военната опора на властта в Техеран.

САЩ няма да толерират "опасни маневри"

Съобщението за маневрите бе направено в четвъртък на фона на заплахата на американския президент Доналд Тръмп, че може да използва военна сила срещу Иран, ако той не се съгласи на сделка за ядрената си програма.

Още: Заплахата "Тръмп": Иран обяви учения със стрелба в ключов маршрут за световния петрол

Въоръжените сили на САЩ няма да толерират "опасни маневри" като полети над американски военни кораби, включително приближаването на ирански моторници, насочили се към сблъсък с американски кораби, предупреди СЕНТКОМ, цитирано от БТА. То напомни, че "всяко опасно и непрофесионално поведение в близост до американски сили, регионални партньори или търговски кораби увеличава рисковете от сблъсък, ескалация и дестабилизация".

Съединените щати "разполагат с най-добре обучената и смъртоносна сила в света и ще продължат да действат с най-високи нива на професионализъм и да се придържат към международните норми. Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция трябва да направи същото", подчерта СЕНТКОМ.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Ормузкият проток между Иран и Оман е широк 55 километра

Още: Reuters: Войната с Иран виси на косъм, Тръмп мисли да убива ирански лидери

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Доналд Тръмп Иран САЩ Ормузки проток
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес