19 март 2026, 12:33 часа 158 прочитания 0 коментара
Вижте листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" за парламентарните избори на 19 април в 29 МИР – Хасково

Представяме ви листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" в 29 МИР – Хасково за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Асен Васков Василев

2. Владислав Панчев Панев

3. Велина Грозева Недева

4. Дарина Стайкова Влайкова

5. Светла Емилова Симидчиева

6. Петър Делчев Хаджиев

7. Христо Стефанов Стефанов

8. Данаил Димитров Караиванов

9. Стефан Крумов Арнаудов

10. Димитър Иванов Митрев

11. Катя Максимова Панева

12. Веселина Ангелова Божикова

13. Дончо Тенев Донков

14. Руми Рафет Емин

15. Сабахатин Сали Гьокче

16. Михал Григоров Камбарев

Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.

Виолета Иванова Отговорен редактор
листи предсрочни парламентарни избори 2026
