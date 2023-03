Сблъсъци между полиция и участници в 8-мартенска демонстрация на площад Таксим в Истанбул (ВИДЕО)

Имаше сблъсъци с полицейските части, които използваха сълзотворен газ, а много жени бяха влачени по земята, удряни с палки.

Последваха арести, но не се съобщава точният брой на задържаните, сред които имаше и мъже участници.

Традиционният поход-демонстрация се организира от платформа, обединяваща женски граждански организации и ЛТБТ общности в Турция. По данни на вестник "Джумхуриет" в него са участвали няколко хиляди души.

През деня управата на район Бейоглу забрани провеждането на демонстрацията на площад Таксим. Затворени бяха спирките на метрото в района. Полицията блокира улиците около централния булевард Истиклял, отвеждащи към Таксим. Самият площад беше ограден с железни бариери, разположени бяха полицейски коли за разпръскване на вода и сълзотворен газ.

Hundreds of women have already gathered near Taksim to celebrate #8MarchWomensDay The placards generally portray frustration and anger, so do chants calling the government to resign, saying women will not obey pic.twitter.com/Y5K7RN4zlR