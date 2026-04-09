Синът на последния шах се обяви за политическа промяна в Иран

Реза Пахлави, синът на последния ирански шах, призова за политическа промяна в Иран въпреки договореното примирие с властта в Техеран, предаде ДПА, цитирани от БТА. "Надяваме се свободният свят да разбере, че единственото решение, не само за нас, а за всички наши съседи в региона и за целия свят, е този режим да бъде свален", каза престолонаследникът в интервю за френската телевизия ЛСИ.

Политически лидер без подкрепа в Иран

Още: Иранският престолонаследник проведе със Зеленски среща на четири очи

Монархистите приемат Пахлави за политическия лидер на иранската опозиция, но не е ясно с колко точно подкрепа разполага вътре в Иран.

Пахлави живее в изгнание в САЩ. За разлика от американския президент Доналд Тръмп той твърди, че в Иран няма никакво разместване на политическите пластове. "За каква смяна на режима говорим? Това са същите хора, само може би отслабени."

"За нас това не е смяна на режима", посочи Пахлави. "Трябва да има ясно скъсване (със сегашния строй)."

Той разкритикува силовото потушаване на протестите през януари с думите, че "е пролята твърде много кръв". По думите на Пахлави с режима "трябва да бъде приключено като с ранено животно, което трябва да бъде доубито".

Престолонаследникът каза, че примирието е разочароволо много иранци, но изрази умерен оптимизъм, че все пак ще се стигне до политическа промяна. Войната още повече отслаби апарата на ислямистката власт и я изолира в международен план, каза той във видеообръщение и добави, че "пораженията, причинени на режима от войната, са крайно тежки и непоправими".

В Техеран обществените нагласи към примирието са нееднозначни. Мнозина вярват, че боевете засега са преустановени, но разочарованието остава, че след близо 40 дни война ислямисткото ръководство остава на власт и се обявява за победител в противопоставянето със САЩ и Израел.

"Тръмп: "Хаменей, един от най-злите хора в историята, е мъртъв". Реза Пахлави: "Край на Ислямската република!"