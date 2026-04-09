Ракета на Мъск може да революционизира войната

Революционната ракета Starship Heavy на Илон Мъск е предопределена да достигне Марс. Но много по-рано тя може да преначертае картата на Земята, променяйки коренно географията на военните конфликти.

За да удари ирански ядрени съоръжения във Фордо, Натанз и Исфахан миналия юни, всеки американски бомбардировач B-2 беше натоварен с две 13,6-тонни бомби. Полетът за отиване и връщане отне 37 часа. Един час полет на B-2 струва приблизително 135 000 долара. Общата цена на тази бомбардировъчна мисия беше приблизително 5 милиона долара на самолет. (Това не включва самолети-танкери, ескортни изтребители и други компоненти на тази мисия.) Ако иранската противовъздушна отбрана беше по-добра, тази атака щеше да бъде още по-опасна и скъпа.

Затова Пентагона проучи начините за намаляване на разходите и времето за военни удари. В продължение на десетилетия то е харчило милиарди за разработване на хиперзвукови оръжия, които могат да нанесат удар навсякъде по света в рамките на един час. Въпреки това Starship на Илон Мъск, като намалява разходите за изстрелване на оръжия в орбита, открива нови възможности за разработване на алтернативни варианти за водене на война, които са също толкова ефективни, но много по-евтини.

В момента Falcon Heavy е най-евтината ракета-носител в света. Изстрелването на Falcon в ниска околоземна орбита струва 1500 долара на килограм. Това е значително по-евтино от конкуренти като Delta IV Heavy, която струва над 10 000 долара на килограм. Със Starship Heavy Мъск се стреми да намали разходите до 10 долара на килограм, въпреки че дори 100 долара на килограм биха били революционни. Ако е така, разходите за изстрелване вече няма да бъдат ограничаващ фактор за изпращане на евтино, еднократно оборудване в космоса. Доставката на такова оборудване до всяка точка на Земята също ще стане много по-евтина. И ще бъде възможно да се направи това бързо. Суборбитален полет между всеки две точки на земното кълбо отнема около час.

"Starship Heavy" ще позволи използването на ниската околоземна орбита като място за паркиране на гигантски космически арсенал. САЩ ще могат да позиционират предварително конвенционални боеприпаси с инерциални системи за насочване в космоса, което ще им позволи да поразят всяка точка на Земята в рамките на минути. Изстрелването на десетки хиляди малки боеприпаси в орбита ще бъде изключително рентабилно, възлизащо на приблизително 100 долара на килограм. Тези боеприпаси могат да включват голямо разнообразие от оръжия: разрушители на бункери, оръжия с кинетична енергия, запалителни, гориво-въздушни взривни вещества, касетъчни боеприпаси, противотанкови, противовъздушни и противокорабни оръжия със сложни системи за терминално насочване. Полезният товар на "Старшип" обещава да бъде толкова огромен, че ракетата-носител ще може да побере боеприпаси, много по-тежки от тези, които в момента се носят от най-големите самолети. Това ще гарантира ефективното унищожаване дори на най-дълбоко заровените цели.

"Starship Heavy" ще даде възможност за нов вид удар. Представете си ударен пакет от няколко хиляди 90-килограмови бомби, всяка от които пада едновременно с прецизна точност, поразяващи електропреносни мрежи, правителствени сгради, железопътни прелези, гранични гари и пътни кръстовища без никакъв риск за самолетите или персонала. Броят на такива удари няма да бъде ограничен от броя на наличните ракетни установки. Самолетите няма да е необходимо да извършват множество бойни полети. Такава система би елиминирала необходимостта от постигане на въздушно превъзходство, преди да изпратят бомбардировачи на бойна мисия. Скъпите крилати ракети биха били ненужни в големи количества. От правилно избрана точка в ниска околоземна орбита боеприпасите биха могли да бъдат доставени до целта си във възможно най-кратки срокове.

Космическите боеприпаси биха могли да решат много сложни военни проблеми. Удрянето на писти е особено предизвикателство, защото те могат да бъдат бързо ремонтирани. Но всичко би се променило, ако в Космоса имаше цял арсенал, боеприпаси, който биха могли да бъдат доставяни незабавно до целта, когато ремонтите на пистата са към завършване.

Дронове могат да бъдат изстрелвани и от Космоса, което ще революционизира разузнаването и наблюдението. Сателитите не могат да виждат през облаците, но дрон, доставен от сателит, може. Същото важи и за логистиката, спасителното оборудване и медицинските консумативи.

Великият военен теоретик Алфред Тайер Махан говори за дълбокия психологически ефект на "военноморската сила", състояща се от скрити зад хоризонта бойни кораби, които биха могли да се появят без предупреждение. Космически арсенал би имал подобен ефект върху умовете на противниците.

Само най-напреднал противник ще може да се защити от тези оръжия. Космическите сили ще имат съвсем различен възпиращ ефект от ядрените балистични ракети. Макар че разрушителната им мощ ще бъде приблизително същата, надеждността на използването им ще бъде много по-висока.

Наложително е САЩ да внедрят тези възможности първи. Ключовите технологии, използвани в Starship Heavy, трябва да се държат в строга класификация, а изтичането на информация за тях към Китай трябва да се счита за държавна измяна. Радикалното намаляване на разходите за изстрелвания създава естествен монопол; трябва да използваме всички инструменти на държавното управление, за да изтласкаме Китай, Русия и други противници от тази надпревара. На компаниите от САЩ и техните съюзници трябва да бъде забранено да участват в съвместни космически изстрелвания с противници, а на враждебни държави не трябва да се допуска участието им в западни космически изстрелвания.

Това може да се превърне в нов начин за водене на война. И САЩ трябва да бъдат първите, които ще го направят.

Автор: Майкъл Хохберг за The Wall Street Journal

Превод: Ганчо Каменарски