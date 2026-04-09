Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Примирие, Ормузкият проток е отворен, цените падат: Реалността е друга

09 април 2026, 6:49 часа 495 прочитания 0 коментара
Примирие, Ормузкият проток е отворен, цените падат: Реалността е друга

Само 4 кораба са успели да прекосят Ормузкия проток от началото на прекратяването на огъня между САЩ, Израел и Иран, като нито един от тях не е бил танкер - само кораби, натоварени със "сухи" стоки. Това съобщи The New York Times на база данни от Kpler -водеща глобална компания за данни и анализи, специализирана в проследяване на корабоплаване в реално време. Въпросното прекратяване на огъня на практика обаче изобщо не се случи досега - ОЩЕ:

След като в късния следобед-привечер на 8 април ирански медии като Fars обявиха, че протокът пак е изцяло затворен заради нарушения на примирието, CNN също съобщи на база изявление на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, че Ормузкият проток е блокиран.

Преди затварянето от иранска страна уточниха, че преминаването на протока трябва да става в тясна координация с иранската армия, защото в протока има морски мини. А в публикуваното по-горе видео има точна и критична забележка - за да затвориш пролива ти трябват няколко дрона, не някаква много силна армия, защото атакуваш търговски кораби. Забележката е заради хвалбите на американския военен министър Пийт Хегсет как Иран е разбит военно.

А сега, сутринта европейският сорт петрол "Брент" вече е на цена 96,62 долара за барел, т.е. 1,97% поскъпване според данните от платформата за следене на живо на цените на CNBC, а лекият суров петрол е на ниво 96,99 долара за барел или 2,73% по-висока цена.

ОЩЕ: "Екскурзията" на Тръмп в Иран се превърна в бедствие: Илюзията за "отворения" Ормузки проток

Ивайло Ачев
Ормузкия пролив танкери Ормузки проток
