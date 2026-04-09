Подлизурко: Генералният секретар на НАТО е зад Тръмп дори когато той заплаши да унищожи иранската цивилизация (ВИДЕО)

09 април 2026, 7:17 часа 298 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Когато американският президент Доналд Тръмп заплаши да унищожи цялата иранска цивилизация, това притесни ли ви изобщо като дипломат - с този въпрос се сблъска генералният секретар на НАТО Марк Рюте, който беше и премиер на Нидерландия преди това. Въпросът беше зададен на Рюте по време на негово интервю в CNN.

Отговорът на Рюте затвърди впечатленията, заради които вече в западни медии се появиха материали как в Европа се засилват настроенията срещу него и "подлизурската" му позиция що се отнася до Тръмп - генералният секретар на НАТО го ласкае за всичко - Още:

"Не коментирам всичко. Това, което искам да знаете, е, че подкрепям президента", каза Рюте и конкретно за действията му по отношение на Иран, защото Иран изнасял хаос по света - с напомняне за иранските дронове, с които Русия сега разполага и които правят войната с Украйна съвсем различна от това, което можеше да бъде - Още:

На фона на "унищожаването" на иранската цивилизация, издирваният от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Газа израелски премиер Бенямин Нетаняху изрично каза, че Израел се е целил и се цели в семействата на иранската политическа (доброволческа уж) тайна полиция "Басидж". "Показахме, че можем да ги достигнем навсякъде - няма къде да се скрият", каза той.

Ивайло Ачев
Още от Европа
