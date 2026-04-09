Рюте: Войната в Иран беше тест, който някои съюзници не издържаха (ВИДЕА)

Войната в Иран е била тест, но някои страни от алианса не са го издържали. Това мнение изрази генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Нидерландецът каза това на фона на критики от страна на Вашингтон, че европейските съюзници не са взели участие в усилията на САЩ и Израел. Рюте направи изказването си след среща по-рано в Белия дом с американския лидер Доналд Тръмп.
В интервю за CNN шефът на НАТО бе помолен да коментира дали войната в Иран е била тест за страните от НАТО и дали те са се провалили. "Някои, да, но в голямата си част европейските страни – и тъкмо това обсъдихме днес – направиха това, което бяха обещали да направят в подобен случай", каза той пред американската новинарска телевизия.
NATO Secretary General Mark Rutte says that not all European nations lived up to their commitments and that he understands Trump’s disappointment with that.— Visegrád 24 (@visegrad24) April 8, 2026
Рюте определи разговора си с Тръмп "като честна и открита дискусия между приятели", в която републиканецът е изразил недвусмислено разочарованието си от съюзниците на САЩ.
Генералният секретар на алианса добави, че е изтъкнал пред американския президент, че европейските страни са помогнали логистично и с други ангажименти.
Рюте обаче не пожела да разкрие дали по време на срещата е обсъждано възможно излизане на Вашингтон от НАТО.
REPORTER: Is the world safer today than it was before the war was started?— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 9, 2026
Secretary General of NATO: Absolutely... thanks to President Trump's leadership, degrading these capabilities is really, really very important for your and my safety here in the U.S., in Europe, in the… pic.twitter.com/u1NCJ95E5R
Многократните заплахи на Тръмп по-рано през годината да анексира Гренландия, стратегически важна датска територия, обтегнаха отношенията между Европа и САЩ. Тръмп допусна, че Вашингтон може да излезе от Пакта заради отказа на страните от НАТО да се вслушат в призива му да помогнат, след като Иран фактически затвори стратегически важния Ормузки проток.