Рюте: Войната в Иран беше тест, който някои съюзници не издържаха (ВИДЕА)

09 април 2026, 6:26 часа 566 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Рюте: Войната в Иран беше тест, който някои съюзници не издържаха (ВИДЕА)

Войната в Иран е била тест, но някои страни от алианса не са го издържали. Това мнение изрази генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Нидерландецът каза това на фона на критики от страна на Вашингтон, че европейските съюзници не са взели участие в усилията на САЩ и Израел. Рюте направи изказването си след среща по-рано в Белия дом с американския лидер Доналд Тръмп.

ОЩЕ: "Отсъстваше, когато ни трябваше": Тръмп с остра критика към НАТО след срещата с Рюте

В интервю за CNN шефът на НАТО бе помолен да коментира дали войната в Иран е била тест за страните от НАТО и дали те са се провалили. "Някои, да, но в голямата си част европейските страни – и тъкмо това обсъдихме днес – направиха това, което бяха обещали да направят в подобен случай", каза той пред американската новинарска телевизия.

Рюте определи разговора си с Тръмп "като честна и открита дискусия между приятели", в която републиканецът е изразил недвусмислено разочарованието си от съюзниците на САЩ.

Генералният секретар на алианса добави, че е изтъкнал пред американския президент, че европейските страни са помогнали логистично и с други ангажименти.

Рюте обаче не пожела да разкрие дали по време на срещата е обсъждано възможно излизане на Вашингтон от НАТО.

ОЩЕ: Тръмп се среща с Рюте: Възможно ли е да изтегли САЩ от НАТО?

Многократните заплахи на Тръмп по-рано през годината да анексира Гренландия, стратегически важна датска територия, обтегнаха отношенията между Европа и САЩ. Тръмп допусна, че Вашингтон може да излезе от Пакта заради отказа на страните от НАТО да се вслушат в призива му да помогнат, след като Иран фактически затвори стратегически важния Ормузки проток.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Доналд Тръмп НАТО Марк Рюте война Иран
