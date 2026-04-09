"Пътна помощ" на протест, изкарват стотици камиони на улицата

Собствениците на специализирана пътна помощ излизат на национален протест на 9 април. Протестът на представители на сектора „Пътна помощ“ е организиран в отговор на отказа на служебния министър регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов да проведе реална среща с бранша. Въпреки публично заявената готовност за диалог, през последните 10 дни, са провеждани срещи с представители на сектора, на които целенасочено не е поканена най-голямата браншова асоциация – организацията с най-голям капацитет от техника и служители в страната.

В тази връзка Асоциацията организира национален протест днес от 8:00 часа, в който се очаква да се включат над 300 специализирани автомобила от сектора. Протестът ще се проведе около района на Казичене.

Според Асоциацията подобен подход създава сериозни рискове – както за ограничаване на безплатната пътна помощ за гражданите, така и за възстановяване на дългогодишни корупционни практики и нелоялни действия в сектора.

Още на 31 март 2026 г. Асоциацията е изпратила официално писмо до министър Найденов с искане за спешна среща, но до момента не е получен отговор. Представителите на бранша настояват за открит и конструктивен диалог, прозрачност в процеса на вземане на решения и равнопоставено участие на всички заинтересовани страни по въпроси, засягащи както сектора, така и безопасността на движението по пътищата.