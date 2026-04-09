Украйна порази подстанция, която е ключова за 5 руски петролопровода (ВИДЕО)

Украйна продължава да няма никаква милост що се отнася до руския петрол и всеки по-важен обект, свързан с него. Поредната цел - Кримската линейна производствено-диспечираща станция (ЛДС), която се намира в Краснодарския край. Жители на Кримск вече публикуваха видеокадри, показващи, че е имало успешна украинска атака с дронове срещу обекта.

Според геолокализиран анализ на руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA, подстанция на територията на ЛДС е била подпалена.

Регионалният губернатор Венямин Кондратиев съобщи в официалния си канал в Телеграм за един загинал и пожар в съоръжението. "Фрагменти от унищожените дронове паднаха и в поле в покрайнините на Кримск и на територията на едно от предприятията (там). В село Саук-Дере в Кримска област мъж, който по това време е бил на балкона на жилищна сграда, е бил убит от отломки от дрон", пише Кондратиев. А оперативният щаб на Краснодарския край добавя, че и в Славянск-на-Кубан имало щети по частен дом - също в канала си в Телеграм.

Що се отнася до Кримск обаче, положението изглежда е сериозно - Кримската линейна производствено-диспечираща станция е инфраструктурен обект на петролопровод, част от главната тръбопроводна система на Русия и обект на АД "Черномортранснефт". Пожарът е възникнал в подстанция с напрежение 110 kV.

Кримската ЛДС е управлявана от Краснодарския окръжен отдел за магистрални петролопроводи (КРУМП), който от своя страна е част от АД "Черномортранснефт". Станцията изпомпва петрол и петролни продукти по магистралните нефтопроводи Тихорецк-Новоросийск 2 и 3, Кримск-Грушовая и Кримск-Краснодар, както и по нефтопровода Тихорецк-Новоросийск 1. От ЛПНС "Кримская" нефтът и нефтопродуктите се изпращат по тръбопроводи до пристанището на Новоросийск или до Илската и Афипската рафинерии.

И още - след новата украинска атака с дронове срещу Приморск от последната неделя, сателитни снимки показват дупки в два резервоара-цистерни:

В района на Алчевск, в окупираната от руснаците част на Луганска област, са атакувани бази за ремонт и поддръжка на техника на руската окупационна армия. Тепърва ще стане ясно какви щети са нанесени, но пожар има:

