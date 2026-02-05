Оценка: Иран и САЩ няма да стигнат до решение чрез дипломация

Очаква се Иран и САЩ да проведат преговори в Оман на 6 февруари въпреки кратката отмяна на срещата, обявена вчера, 4 февруари. Техеран обаче продължава да не проявява гъвкавост по отношение на исканията на Вашингтон във връзка с ядрената си програма, което намалява вероятността двете страни да постигнат дипломатическо решение, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

С кое Иран не е съгласен?

САЩ и Иран бяха се договорили да проведат преговори в Истанбул на 6 февруари с участието на други държави от региона. Отказът на Техеран да прояви гъвкавост по отношение на мястото и формата на преговорите доведе до кратко отменяне на планираните дискусии, обявиха двама неназовани американски служители, цитирани от Axios.

Иранският режим също настояваше за двустранни преговори между САЩ и Иран, а не по-широк формат, както и ограничения, които да лимитират преговорите само до иранската ядрена програма, а не да се водят по-всеобхватни дискусии. Такива именно искаха от САЩ. Вашингтон настояваше преговорите да обхванат програмата за балистични ракети на Техеран и подкрепата на Иран за регионални прокси сили като хутите в Йемен, "Хизбула" в Ливан, милициите в Ирак и Сирия и др.

Дипломатически натиск върху САЩ да не отменят преговорите

Снимка: Getty Images

Неназовани служители съобщиха отделно пред Axios на 4 февруари, че най-малко 9 страни от региона са призовали САЩ да не отменят преговорите. Това е станало с послания от "високопоставени" официални лица, което е довело до решението на Щатите да проведат дискусиите на 6 февруари въпреки по-ранната отмяна. Източниците добавиха, че администрацията на президента Доналд Тръмп остава „много скептична“ по отношение на продължаването на преговорите.

Скептицизмът е в отговор на усилията на Иран да ограничи обхвата на дискусиите. Администрацията на Тръмп не иска да обсъжда само ядрената програма. Иран даде да се разбере, че възнамерява да ограничи дискусиите само до ядрените въпроси, почти сигурно защото не е склонен да прави отстъпки по нито един от другите въпроси.

Иранските официални лица многократно са настоявали, че страната няма да преговаря по програмата си за балистични ракети или подкрепата за мрежата си от посредници и партньори, които съставляват основните стълбове на стратегиите за възпиране и отбрана на Иран.

Представителят на върховния лидер аятолах Али Хаменей в Съвета за отбрана на Върховния съвет за национална сигурност Али Шамхани заяви на 2 февруари пред ливански медии, свързани с „Хизбула“, че Иран „определено ще продължи“ да подкрепя „Оста на съпротивата“ - това е името на коалицията от прокси сили на Техеран в Близкия изток.

Снимка: Getty Images

През последните седмици Тръмп заплаши да бомбардира Иран, ако лидерите в Техеран не се подчинят на неговите изисквания. Също така републиканецът заплаши иранския режим заради смазването на антиправителствените протести, довело до над 36 500 жертви и стотици хиляди ранени - по данни на независимата телевизия Iran International. Тръмп обяви, че американска „армада“ се движи към страната „с голяма сила, ентусиазъм и цел“, а американски сили и военна техника вече са в Близкия изток, включително самолетоносача "Ейбрахам Линкълн".

