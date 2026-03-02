Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Щети по сръбското посолство в Техеран (ВИДЕО)

02 март 2026, 11:56 часа 403 прочитания 0 коментара

Сградата на сръбското посолство в Техеран беше повредена при въздушните удари в Иран, съобщи Радио и телевизия на Сърбия. Няма съобщения за пострадали. Военна база, разположена близо до сръбското посолство, е била цел на нападението. Сръбският президент Александър Вучич потвърди информацията в интервю за телевизия „Първа“. Сръбският президент заяви, че персоналът на посолството се изтегля в Баку.

„Направихме всичко по протокол, документацията ще бъде унищожена, изгорена напълно, всичко, което би могло да бъде оставено на някого, в съответствие с процедурите, в съответствие с правилата. Нашият посланик ще отиде в Баку днес с другите хора от дипломатическата ни мисия, но ще се върне в Техеран по негово лично настояване, защото там имаме двойка с дете и искаме да помогнем на тази двойка по всякакъв начин и да видим как да направим всичко, защото там има сложна процедура и ситуация, така че искаме да видим как да помогнем на тези хора“, каза президентът Вучич.

Ескалацията в Близкия изток

Припомняме, че в събота, 28 февруари Израел и САЩ атакуаха Иран, като вследтвие на въздушните удари загина върховният лидер на ислямсакта република аятолах Али Хаменей. Междувременно Техеран отвърна с въздушни удари по цели в Израел и съседните арабски държави и високопоставени служители в страната обещаха отмъщение. ОЩЕ: "ЕС е твърдо до държавите членки пред всяка заплаха": Фон дер Лайен след разговор с президента на Кипър

Деница Китанова
