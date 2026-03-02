Лайфстайл:

Турция затяга мерките по границата с Иран

02 март 2026, 10:50 часа
Заради сложната ситуация в Иран и целия Близък изток, Турция въвежда мерки за повишаване на сигурността по турско-иранската граница.

По време на заседание в Министерството на външните работи на Турция са били обсъдени мерки за поддържане на граничната сигурност на най-високо ниво, както и предприемане на допълнителни мерки срещу нелегалната миграция.

Разгледани са и сценарии, които да се прилагат в кризисни ситуации, като е подчертана необходимостта от засилване на междуинституционалната координация, предаде БТА.

Турция е притеснена

Изданието "Хаберлер" пише, че събитията в региона са повишили напрежението и в съседните на Иран държави, сред които е Турция.

Азиатската държава има 534-километрова сухопътна граница с Иран.

Източник: Getty Images

Турция и Иран взаимно са преустановили еднодневните преминавания на 3 гранични пункта, обяви днес турският министър на търговията Йомер Болат, предаде АФП.

В същото време Центърът за борба с дезинформацията на Дирекцията по комуникации към турското президентството отрече появили се в социалните мрежи твърдения за обезвредени 80 000 мини на границата между Турция и Иран.

"Операциите по разминиране, извършвани по турско-иранската граница, са дейности, планирани в рамките на международните задължения и целят не отслабване на граничната сигурност, а по-скоро повишаване на нейната ефективност чрез съвременни системи за сигурност", се посочва в изявление на Дирекцията в профила ѝ в социалната мрежа ЕнСосял.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
