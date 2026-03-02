Любопитно:

02 март 2026, 11:38 часа 482 прочитания 0 коментара
Потъващи кораби, горящи изтребители: ВИДЕА от загубите на Иран

Три ирански военни кораба са били поразени фатално на 1 март - сателитни снимки, които излязоха сега, показват как плавателните съдове горят и потъват. Ударът е нанесен в иранската военноморска база "Конарак", в Южен Иран. На 1 март САЩ обявиха, че са потопили иранска корвета клас "Джамаран" след обстрел на базата. "Конарак" се намира на брега на Оманския залив, близо до границата с Пакистан, и е ключов логистичен център за иранските военни. 

Американското централно военно командване публикува и видеокадри от удари по ирански изтребители Су-22 - ясно е, че това са самолети руско производство:

Но и Иран все още не е сломен - отново иранска атака с балистични ракети подпали района на базата на Пети американски военноморски флот в Бахрейн:

А междувременно Иранският Червен полумесец публикува информация, че според техни данни, броя на жертвите в Иран от началото на израелско-американската операция е достигнал 555 души.

