Потъващи кораби, горящи изтребители: ВИДЕА от загубите на Иран

Три ирански военни кораба са били поразени фатално на 1 март - сателитни снимки, които излязоха сега, показват как плавателните съдове горят и потъват. Ударът е нанесен в иранската военноморска база "Конарак", в Южен Иран. На 1 март САЩ обявиха, че са потопили иранска корвета клас "Джамаран" след обстрел на базата. "Конарак" се намира на брега на Оманския залив, близо до границата с Пакистан, и е ключов логистичен център за иранските военни.
Vantor imagery shows airstrike related damage at Konarak Naval Base, Iran, where at least three surface ships have sunk & numerous buildings are damaged or destroyed pic.twitter.com/rygU2pFjdd— Damien Symon (@detresfa_) March 2, 2026
Footage of the US Navy destroyer USS McFaul (DDG-74) launching a salvo of nine BGM-109 Tomahawk cruise missiles at Iran on Sunday morning. pic.twitter.com/mBYSYQmmwT— OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 2, 2026
Още: След като приключи с Иран: Ясни сигнали за следващата война на Тръмп (ВИДЕО)
Американското централно военно командване публикува и видеокадри от удари по ирански изтребители Су-22 - ясно е, че това са самолети руско производство:
Footage of US airstrikes destroying multiple Iranian IRGC Air Force Su-22M4 Fitter strike aircraft. pic.twitter.com/APxnuCj20T— OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 2, 2026
Но и Иран все още не е сломен - отново иранска атака с балистични ракети подпали района на базата на Пети американски военноморски флот в Бахрейн:
Clouds of thick black smoke can be seen billowing from Naval Support Activity Bahrain this morning, which houses the Headquarters for the U.S. Navy’s 5th Fleet, after the base was reportedly targeted yet again by ballistic missiles and drones launched by Iran. pic.twitter.com/2H4F965Ns6— OSINTdefender (@sentdefender) March 2, 2026
А междувременно Иранският Червен полумесец публикува информация, че според техни данни, броя на жертвите в Иран от началото на израелско-американската операция е достигнал 555 души.
Още: Гръцки кораб е един от четирите ударени в Ормузкия проток: Ето къде е в момента