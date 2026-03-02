Лайфстайл:

Абу Даби извика посланика на Иран и осъди атаките

02 март 2026, 11:19 часа 199 прочитания 0 коментара
Външното министерство на Обединените арабски емирства (ОАЕ) извика посланика на Иран в Абу Даби Реза Амери и му връчи нота на категоричен протест, в която ОАЕ осъждат иранските терористични нападения, предаде информационната агенция на ОАЕ – УАМ, цитирана от БТА. Министерството подчерта, че атакуването на територията на ОАЕ е грубо нарушение на техния суверенитет, заплаха за националната сигурност и явно нарушение на всички международни договори, резолюции и установени норми.

По време на разговора държавният министър на външните работи Халифа Шахин ал Марар заяви, че Абу Даби отхвърля категорично каквито и да е оправдания или извинения на Техеран по отношение на враждебната ескалация срещу граждански обекти, включително жилищни райони, летища, пристанища и обекти на инфраструктурата, които са поставили мирните жители под заплаха.

Той подчерта, че тази сериозна и безотговорна ескалация пренебрегва ясната позиция на ОАЕ, че няма да позволят тяхната територия да бъде използвана за каквито и да е действия срещу Иран.

Той отбеляза, че нападенията са в разрез на принципите на добросъседството и Устава на ООН и подкопават пътя към деескалация и мирно разрешаване на конфликтите, който ОАЕ следват постоянно по отношение на Иран.

Ал Марар предупреди, че ще има сериозни последици за двустранните отношения, като ще има пряк ефект на политическо, икономическо и търговско равнище.

Допълнително той подчерта, че ОАЕ настояват техният суверенитет да бъде зачитан и че подобни нападения трябва да бъдат незабавно и безусловно прекратени. Той потвърди, че ОАЕ си запазват правото на реакция в съответствие с правата им.

Виолета Иванова
