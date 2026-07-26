Войната в Украйна:

Хутите се похвалиха, че са свалили саудитски разузнавателен дрон

26 юли 2026, 14:51 часа 300 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Хутите се похвалиха, че са свалили саудитски разузнавателен дрон

Йеменските хути, които са съюзници на Иран, съобщиха днес, че са свалили саудитски разузнавателен дрон, който според тях е летял над контролирана от движението територия. Това стана ден след нападенията срещу петролни съоръжения в кралството, предаде АФП. Дронът е бил свален, докато е извършвал „враждебни операции“ в Северозападен Йемен, съобщи в Х военният говорител на бунтовническото движение Яхия Сари.

Още: В опит да наруши блокадата: САЩ атакуваха търговски кораб

Хусите атакуваха вчера петролни обекти в съседна Саудитска Арабия в отговор на саудитски удари. Това бележи засилване на военните действия на този нов фронт от войната в Близкия изток. Докато в Иран настъпи първото затишие от две седмици, хутите поеха отговорност за ракетни нападения и атаки с дронове срещу петролни обекти на „Сауди Арамко“ (Saudi Aramco) край Червено море – в Джизан, близо до границата между Йемен и Саудитска Арабия, и в Янбу, по̀ на север по крайбрежието, предаде БТА.

Още: Тръмп заплаши хутите с военно наказание: Ако атакуват отново - ще държа Иран отговорен

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Йемен Саудитска Арабия дрон хути
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес