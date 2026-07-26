Хутите се похвалиха, че са свалили саудитски разузнавателен дрон

Йеменските хути, които са съюзници на Иран, съобщиха днес, че са свалили саудитски разузнавателен дрон, който според тях е летял над контролирана от движението територия. Това стана ден след нападенията срещу петролни съоръжения в кралството, предаде АФП. Дронът е бил свален, докато е извършвал „враждебни операции“ в Северозападен Йемен, съобщи в Х военният говорител на бунтовническото движение Яхия Сари.

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Хусите атакуваха вчера петролни обекти в съседна Саудитска Арабия в отговор на саудитски удари. Това бележи засилване на военните действия на този нов фронт от войната в Близкия изток. Докато в Иран настъпи първото затишие от две седмици, хутите поеха отговорност за ракетни нападения и атаки с дронове срещу петролни обекти на „Сауди Арамко“ (Saudi Aramco) край Червено море – в Джизан, близо до границата между Йемен и Саудитска Арабия, и в Янбу, по̀ на север по крайбрежието, предаде БТА.

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