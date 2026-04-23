Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Червена боя почти по главата: Синът на шаха се мъчи да убеди, че е работеща алтернатива за Иран (ВИДЕО)

23 април 2026, 14:27 часа
Снимка: Getty images
Иранският престолонаследник в изгнание Реза Пахлави (син на шах Мохамед Реза Пахлави) беше замерен и успешно уцелен с червена боя преди събитие в германската столица Берлин. Видеокадри от случилото се се появиха в социалните мрежи. Именно в Берлин Пахлави даде пресконференция, на която се опита да убеди, че е работещата алтернатива на режима на аятоласите предвид немалкото твърдения и анализи в западни медии, че той не е разпознаваем в Иран.

Още: Той ли ще е следващият лидер на Иран? Кой е Реза Пахлави (ВИДЕО)

Пахлави на война със западните медии

Реза Пахлави атакува западните медии, като ги попита дали някой е написал статия или знае имената на 19 политически затворници в Иран, които са били екзекутирани през последните 2 седмици. "Какво (пишете) за престъпленията на режима (на аятоласите) срещу моите сънародници", попита той:

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Сегашните Gen Z в Иран са моите най-големи поддръжници. Не го чувате, защото сте откъснати от тях. Така че, моля ви, направете си проверката - не разпространявайте пропагандата на (иранския) режим", настоя Пахлави относно подкрепата, която уж имал:

На директен въпрос дали синът на шаха всъщност е оръжие за влияние на Израел, той отговори така: "Не, разбира се. Но съм приятел на Израел и на евреите". Пахлави разясни, че бил приятел на евреите по исторически причини - още отпреди хиляди години и освобождението на евреите във Вавилон, както и че Иран дал убежище на евреи от преследванията на Хитлер преди Ислямската революция:

Тръмп: "Али Хаменей, един от най-злите хора в историята, е мъртъв". Реза Пахлави: "Край на Ислямската република!"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Евреи Иран Реза Пахлави война Израел война Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес