Червена боя почти по главата: Синът на шаха се мъчи да убеди, че е работеща алтернатива за Иран (ВИДЕО)

Иранският престолонаследник в изгнание Реза Пахлави (син на шах Мохамед Реза Пахлави) беше замерен и успешно уцелен с червена боя преди събитие в германската столица Берлин. Видеокадри от случилото се се появиха в социалните мрежи. Именно в Берлин Пахлави даде пресконференция, на която се опита да убеди, че е работещата алтернатива на режима на аятоласите предвид немалкото твърдения и анализи в западни медии, че той не е разпознаваем в Иран.
Още: Той ли ще е следващият лидер на Иран? Кой е Реза Пахлави (ВИДЕО)
Пахлави на война със западните медии
Реза Пахлави атакува западните медии, като ги попита дали някой е написал статия или знае имената на 19 политически затворници в Иран, които са били екзекутирани през последните 2 седмици. "Какво (пишете) за престъпленията на режима (на аятоласите) срещу моите сънародници", попита той:
I read in your newspapers about the tragedies of war.
But what of the regime's crimes against my compatriots?
"Сегашните Gen Z в Иран са моите най-големи поддръжници. Не го чувате, защото сте откъснати от тях. Така че, моля ви, направете си проверката - не разпространявайте пропагандата на (иранския) режим", настоя Пахлави относно подкрепата, която уж имал:
Today’s Gen Z in Iran are my biggest supporters.
You don't hear it because you're disconnected from them.
На директен въпрос дали синът на шаха всъщност е оръжие за влияние на Израел, той отговори така: "Не, разбира се. Но съм приятел на Израел и на евреите". Пахлави разясни, че бил приятел на евреите по исторически причини - още отпреди хиляди години и освобождението на евреите във Вавилон, както и че Иран дал убежище на евреи от преследванията на Хитлер преди Ислямската революция:
Reza Pahlavi: Of course not. But I am a friend to Israel and to the Jewish people.
Тръмп: "Али Хаменей, един от най-злите хора в историята, е мъртъв". Реза Пахлави: "Край на Ислямската република!"