Стотици флакони със смъртоносни вируси са изчезнали от лаборатория в Австралия (ВИДЕО)

Стотици флакони с живи вируси са изчезнали от лаборатория в Австралия и властите в страната са започнали разследване. Министърът на здравеопазването на щата Куинсланд Тим Никълс обяви, че 323 проби от живи вируси, включително вирус на Хендра, лисавирус и хантавирус, са изчезнали през 2021 г. при „сериозно нарушение на протоколите за биосигурност“. Нарушението е било открито през август 2023 г.

Близо 100 от липсващите ампули съдържат вируса Хендра, който е смъртоносен. Два от флаконите са съдържали хантавирус, а 223 флакона - проби от лисавирус.

Вирусът "Хендра" е открит за първи път в средата на 90-те години на миналия век, след като заразява и убива няколко коня в Австралия. Само няколко човека са се заразили от болестта, след като им е била предадена от коне, но голяма част от тях са починали.

„Вирусът Хендра е с 57% смъртност при хората и има опустошително въздействие върху заразените, техните семейства, както и върху ветеринарната и коневъдната индустрия в районите, където вирусът се разпространява“, казва пред Newsweek Райна Плоурайт, професор по обществено здраве и екосистеми.

