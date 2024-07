Стрелба край джамия в Оман (ВИДЕО)

Четирима души са били убити при стрелба край джамия в столицата на Оман Маскат. Новината съобщи BBC, позовавайки се на информация на полицията.

Стрелбата е била в района на джамията "Ал-Уади Ал-Кабир". Полицията не предостави повече подробности, но някои доклади предполагат, че поне един въоръжен мъж е открил огън с автомат. "Полицаите са реагирали на инцидента и в момента се провежда разследване, се казва в изявлението от вторник.

Такова насилие е рядкост в Оман, стратегически разположена страна в устието на Персийския залив на Арабския полуостров с преобладаващо мюсюлманско население. ОЩЕ: Убити и ранени при нападение в германския град Лаутлинген

