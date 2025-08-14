Тръмп сви списъка с кандидатите за Фед до "трима-четирима"

Въпреки че някои медии съобщават за двуцифрен брой кандидати за поста председател на Управлението за федерален резерв на САЩ (Фед), който ще се оваканти след няколко месеца, президентът на страната Доналд Тръмп заяви, че обмисля значително по-тесен кръг от имена, предаде Ройтерс. По думите му броят на потенциалните наследници вече е сведен до трима или четирима. Преди седмици Тръмп също спомена четирима души.

Американският президент уточни, че желае да обяви избора си "малко по-рано", но засега не е определил конкретна дата. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент напомни в края на юли, че очаква яснота до края на годината – срок, до който остават близо четири месеца и половина.

Във финансовите среди се спекулира какво ще бъде наследството на настоящия председател на Фед Джером Пауъл, чийто мандат изтича през май 2026 г. През последните месеци Тръмп многократно критикува Пауъл, обвинявайки го, че не е понижил достатъчно рязко лихвените проценти, и дори го нарече "пълен провал".

В момента основният лихвен процент е в диапазона 4,25–4,50 процента. Според Тръмп той трябва да бъде с три до четири процентни пункта по-нисък, а в краен случай – с поне 0,25–0,5 пункта по-нисък. Според него това би намалило разходите на силно задлъжнелите САЩ за обслужване на дълга, а също би позволило на домакинствата и бизнеса да теглят по-евтини кредити, стимулирайки икономиката. Подобен ход обаче крие риск от повишаване на инфлацията – нещо, което Пауъл се стреми да предотврати, в съответствие с една от двете основни задачи на политически независимата централна банка.

Малко преди изявлението на Тръмп телевизия Си Ен Би Си съобщи, че в списъка на Белия дом с кандидати фигурират 11 души. Сред новите имена са главният пазарен стратег в инвестиционната банка Jefferies Дейвид Зервос, бившият гуверньор на Фед Лари Линдзи и ръководителят на инвестиционния отдел за глобалния облигационен бизнес в BlackRock Рик Ридър.

Според слухове министърът на финансите Бесънт подготвя собствен списък с кандидати, в който може да влязат икономическият съветник на Тръмп Кевин Хасет, бившият председател на Фед Кевин Уорш, управителят на Фед Кристофър Уолър и бившият икономически съветник на президента Джордж Буш-младши Марк Съмърлин. Бившият президент на поделението на Фед в Сейнт Луис Джеймс Булард също е заявил интерес към поста.

По данни на медията в надпреварата участват още заместник-председателят на Фед по банков надзор Мишел Бауман, заместник-председателят на Фед Филип Джеферсън и президентът на Фед за Далас Лори Логан.

