Байерн се прицели в бивш „Играч на сезона“ на Бундеслигата

Един играч вече няколко години е в полезрението на Байерн Мюнхен. Става дума за Кристофър Нкунку, който в момента е играч на Челси, но е пуснат за продажба от ръководството на лондонския тим. Баварците смятат французина за идеалния играч, който да покрие няколко позиции, но всичко зависи от цената, съобщава спортният журналист Фабрицио Романо. Футболистът е желан от няколко клуба, но именно германският шампион се очертава като фаворит във вероятна трансферна война.

Байерн отново изразява интереса си

През зимния трансферен прозорец на 2023/2024 Челси привлече Нкунку за сума от 60 милиона евро. Французинът беше един от най-вълнуващите футболисти в света, след като записа серия от силни сезони за РБ Лайпциг. Нещата в Лондон обаче не се развиха, както желаеха феновете на „сините“ поради редица проблеми – контузии, липса на игрово време и непостоянна форма. Сега треньорът Енцо Мареска е изключил играча от плановете си за новия сезон и отборът чака оферти.

Челси вероятно ще смъкне цената на Нкунку

Байерн от дълго време е почитател на Нкунку. Баварците следят ситуацията около французина още от дните му в Лайпциг, но до трансфер бяха най-близо през януари тази година. Челси пожела 70 милиона евро, за да отстъпи играча, но германският отбор сметна тази сума за прекалено висока. Сега Transfermarkt оценява футболиста на 35 милиона евро, а неговият договор изтича през 2029 година.

През изминалия сезон Нкунку вкара 15 гола и асистира 5 пъти. Французинът е печелил „Играч на сезона“ на Бундеслигата и два пъти е вдигал Купата на Германия с РБ Лайпциг.

