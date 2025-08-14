Подчертана бременност и бижута за 150 000 долара: Ежедневната визия на Риана (СНИМКИ)

Риана доказва, че стилът ѝ блести дори при разходки с ежедневни дрехи, предаде Пейдж Сикс. В Бевърли Хилс бременната суперзвезда беше забелязана с розово късо худи от Savage X Fenty ($75), комбинирано с впечатляваща колекция бижута. Сред тях бе колие от рубини и диаманти Marie Lichtenberg на стойност $40 200. Риана добави и висулка Renato Cipullo „R“ ($7 950), символизираща член на семейството ѝ — партньора ѝ A$AP Rocky, двамата сина RZA и Riot, или третото дете, което очакват и чието име също започва с буквата „R“.

На китката си певицата носеше розово златен Audemars Piguet Royal Oak часовник с розов циферблат на стойност $100 000, съчетавайки го с дънки с ниска талия, слънчеви очила Ray-Ban ($900), дело на A$AP Rocky, и Timberland ботуши ($170).

37-годишната звезда продължава да демонстрира впечатляващи бременни визии, съчетавайки достъпни елементи от своята линия Savage X Fenty с луксозни дизайнерски дрехи. През лятото тя носеше и рокля Saint Laurent с кецове или голям костюм Erl върху мрежест сутиен от собствената си марка, като добавяше разхлабена панделка с точки.

Модата като семейна страст

Модата е семейна страст — A$AP Rocky има колаборация с Ray-Ban и собствена модна линия. Риана дори заведе сина си Райът на ревюто му по време на Парижката седмица на модата, седейки на първия ред с двегодишното дете.

По време на престоя си в Париж двойката се наслади на среща без децата на дебюта на Jonathan Anderson за Dior Homme и осигури на Riot и RZA миниатюрни версии на висшата мода от подиума, които носиха на премиерата на „Смърфовете“ в Лос Анджелис през юли.

Стилът на новото попълнение със сигурност ще бъде впечатляващ.