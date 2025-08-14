Войната в Украйна:

14 август 2025, 11:26 часа 262 прочитания 0 коментара
Сухите треви го дразнели: Дядо подпали стърнища, хванаха го

Дядо на 84 години е задържан за палеж на стърнища край хасковското село Елена в сряда, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР, цитирана от Нона телевизия. Пристигналите на място огнеборци загасили огъня, но при проверка полицейските служители констатирали, че в периметър от 100 метра е палено на три места. Огнищата били в различна площ на изгаряне и с общ размер около 100 квадратни метра. Започнало е разследване по случая и в хода на издирвателните действия е заловен предполагаемият извършител от Харманли.

Той държал в ръцете си кибрит. Пред полицаите признал, че е запалил трите огнища, тъй като се дразнел от наличието на сухите треви покрай пътя.

Случаят е докладван на прокуратурата. Възрастният мъж не е задържан поради здравословни причини.

Над 300 палежа

Припомняме, че преди два дни се разбра, че възникналите в последно време в България пожари са над 1000, като най-проблемни са този в Пирин и в Сунгурларе.

В над 330 от случаите обаче става въпрос за палежи, като половината са умишлени, а другата поради набрежност.

Информацията изнесе на 12 август вътрешният министър Даниел Митов след заседание на Оперативния щаб за справяне с пожарите, възникнали на територията на страната.

Митов призова хората да бъдат много внимателни, защото при това сухо време и силен вятър - пожарите се разпространяват много бързо.

"Небрежността може да се изразява в много неща - дали ще е изхвърлен фас, дали ще са запалени отпадъци в двора, дали ще е подготвяне на зимнина, дали ще е рязане с ъглошлайф.

Много могат да са причините, последният е заради обгарял кабели", каза тогава вътрешният министър.

