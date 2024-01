Свлачище затрупа десетки в Китай (ВИДЕО)

ОЩЕ: Населението на Китай ще намалява и през 2023 г.

Общо 47 човека са в неизвестност след природното бедствие в югозападната провинция Юнан. Над 200 спасители с десетки единици техника участват в издирването им.

A total of 47 people from 18 families were buried following a deadly landslide in villages in Zhaotong, Southwest China’s Yunnan Province on Monday based on a preliminary investigation, according to China Central Television. Rescue efforts remain underway. https://t.co/TuwaQk2uHj pic.twitter.com/fThdnnBK5D