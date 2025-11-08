Талибаните обвиниха Пакистан за провала на поредния кръг мирни преговори

Правителството на талибаните днес обяви неуспеха на последния кръг преговори за постигане на трайно примирие с Пакистан в Турция и обвини за това Исламабад, предаде Франс прес. „По време на преговорите пакистанската страна се опита да прехвърли цялата отговорност за нейната сигурност върху афганистанското правителство, като не показа желание да поеме отговорност нито за сигурността на Афганистан, нито за своята собствена", написа в социалната мрежа „Екс" говорителят на правителството на талибаните Забихула Муджахид.

По думите му безотговорното и некoоперативно поведение на пакистанската делегация не доведе до никакви резултати, въпреки добрите намерения на Ислямското емирство и усилията на посредниците.

Кога ще си стиснат ръцете?

Двете страни се споразумяха засега да поддържат спирането на огъня и да установят механизъм за наблюдение на спазването му, съобщи Министерството. Нарушенията ще носят глоби за всяка от страните.

Делегации от Афганистан и Пакистан се срещнаха в Истанбул в събота, за да успокоят подновените сблъсъци по общата им граница на фона на нарастващо напрежение между двете правителства.

Пакистан обвини пакистанските талибани за ръст на домашното насилие и обвини афганистанските талибани, че приютяват бойците. Кабул отрече обвиненията и от своя страна заяви, че Исламабад подкрепя атаките в Афганистан от "Ислямска държава – Хорасан" – клон на "Ислямска държава". Пакистан отхвърли това твърдение.

