След провала на преговорите: Пакистан заплаши да "върне обратно в пещерите" талибаните в Афганистан

Министърът на отбраната на Пакистан заплаши да „унищожи“ управляващите талибани в съседен Афганистан. Изявлението представлява драматично ескалиране на реториката след провала на преговорите за траен мир между южноазиатските държави. Преговорите за примирие в Истанбул приключиха без „работещо решение“, заяви в сряда сутринта министърът на информацията на Пакистан, което е удар за мира в региона след смъртоносните сблъсъци през този месец.

Пакистан реагира с гняв на провала на преговорите, които според източници са стигнали до задънена улица заради несъгласие относно въоръжени групи, които според твърденията Афганистан използва, за да атакува силите за сигурност по границата. „Пакистан не се нуждае дори от малка част от пълния си арсенал, за да унищожи напълно режима на талибаните и да ги изтласка обратно в пещерите, където се крият“, заяви министърът на отбраната Хаваджа Асиф в публикация в X. Талибаните и министерството на отбраната на Афганистан не отговориха веднага на искането за коментар по повод изказването.

Ескалацията

Десетки хора бяха убити този месец по границата между Афганистан и Пакистан в най-тежките сблъсъци откакто талибаните взеха властта в Кабул през 2021 г. Двете страни се съгласиха на примирие, договорено в Доха на 19 октомври, но не успяха да намерят обща позиция във втория кръг от преговори, в които посредници са Турция и Катар в Истанбул, съобщиха за Ройтерс афганистански и пакистански източници, запознати с въпроса. Всеки обвинява другия за провала.

„Афганистанската страна продължаваше да се отклонява от основния въпрос... по който беше започнат диалогът“, заяви в сряда пакистанският министър на информацията Атаула Тарар, като я обвини, че се занимава с отклоняване на вниманието, хитрости и „игра на обвинения“. „По този начин диалогът не успя да доведе до никакво работещо решение“, добави той в изявление.

Пакистански източник, свързан със сигурността, заяви, че талибаните не са били склонни да се ангажират да озаптят пакистанските талибани, отделна войнствена група, враждебна към Пакистан, която според Исламабад действа безнаказано в Афганистан. Афганистански източник, запознат с преговорите, заяви, че те са приключили след „напрегнати размени“ по въпроса, добавяйки, че афганистанската страна е заявила, че няма контрол над пакистанските талибани, които през последните седмици са предприели атаки срещу пакистанските войски.

Източниците пожелаха да останат анонимни, тъй като не са упълномощени да говорят публично.

Какво се случи?

Сблъсъците през октомври започнаха след пакистански въздушни удари срещу Кабул, столицата на Афганистан, и други места, насочени срещу лидера на пакистанските талибани. Талибаните отговориха с атаки срещу пакистански военни постове по протежение на 2600-километровата граница, която остава затворена.

В събота министърът на отбраната на Пакистан заяви, че според него Афганистан иска мир, но ако не се постигне споразумение в Истанбул, това ще означава „открита война“. Въпреки примирието между Пакистан и талибаните, през уикенда при сблъсъци близо до границата с Афганистан са загинали петима пакистански войници и 25 пакистански талибани, съобщиха от армията в неделя.

