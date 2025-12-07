Лайфстайл:

07 декември 2025, 12:20 часа
Терорист от "Ал Кайда": Сирийският президент извъртя гледната точка към Израел и Асад (ВИДЕО)

Сирийският президент Ахмед ал-Шараа, известен и като Абу Мохамед Ал Джолани, се изправи лице в лице пред очевидния въпрос - той се издигна като име благодарение на Джабхат ан-Нусра, която беше клон на Ал Кайда в Сирия, преди да настъпи разцепление между двете терористични организации - Още: "Издирван" лидер на джихадистка организация - интервюиран от американски журналист

Къде виждате миналото си и как виждате правата на жените? На този въпрос сирийският президент отговори, че да бъде сочен за терорист било "политизирано". Какво значи да си терорист, попита Ал-Шараа, според когото има неразбиране какво е значението на думата. Сирийският държавен глава каза, че терористи били тези, които убивали невинни хора, деца и жени и използват незаконни средства да нараняват хора. 60 000 жертви в Газа - повечето са невинни, напоми Ал-Шараа. Сирийският режим (на семейство Асад) за 14 години уби над 1 000 000 души, изчезнаха още 250 000 - този режим не е наричан терористичен, изброи сирийският президент - Още: Сирийските бунтовници издирват хора на Асад за военни престъпления: Страшни гледки в затвора - символ на режима (ВИДЕО)

"Убийците описват другите като терористи", подчерта Ал Шараа:

Междувременно, американският посланик в Турция Том Барак директно каза, че Израел не може да продължава да провокира 2 млрд. мюсюлмани - затова в цял свят има антисемитизъм, защото хората не разбират какво става - Още: Путин прие тези, които наричаше терористи в Сирия (ВИДЕО)

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев
