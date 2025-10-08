Тестваха за наркотици турски знаменитости

Войната в Украйна:

08 октомври 2025, 12:14 часа 370 прочитания 0 коментара
Операция за употреба на наркотици сред известни личности беше проведена в Истанбул. Заподозрени са 19 души, сред които актьори, певци и хора на изкуството, съобщи турската държавна телевизия "ТРТ Хабер", цитирана от БТА.

В тази връзка Жандармерията е отвела в Районното управление певиците Хадисе Ачъкьоз, Ирем Дериджи, инфлуенсърите Дилян Полат, Енгин Полат, Дуйгу Йозаслан Мутаф, актьорите Кубилай Ака, Каан Ълдъръм, Мерт Язъджъоглу, актирсите Беррак Тюзюнтач, Демет Евгар Бабаташ, Зейнеп Мерич Арал Кескин, Йозге Йозпиринчиджи. На заподозрените са взети показания и кръвни проби.

По информация на онлайн изданието „Хюрийет“ сред тях е и певицата Зийнет Сали, която според адвокатите ѝ се намира в чужбина и ще даде показания след като се върне. Защитниците на певицата твърдят, че тя дори не употребява тютюневи изделия.

Към настоящия момент никой от заподозрените, които са дали показания и кръвни проби, не е задържан. Разследването ще продължи спрямо резултатите от кръвните тестове.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
