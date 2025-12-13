Войната в Украйна:

Ким Чен Ун награди сапьори, завърнали се от Курска област (ВИДЕО)

13 декември 2025, 12:20 часа 404 прочитания 0 коментара
Ким Чен Ун награди сапьори, завърнали се от Курска област (ВИДЕО)

Северна Корея проведе церемония по посрещането на инженерни войски, които се завърнаха от западната руска Курска област, след като изпълниха мисия по разминиране. Лидерът Ким Чен Ун отдаде почит на деветима военнослужещи, загинали там, предаде Йонхап.

ОЩЕ: Ким поздрави Путин за рождения му ден: Тесни другарски връзки и вечна дружба

Церемонията се състоя вчера в Пхенян по случай завръщането на военнослужещи от 528-и инженерен полк, които заминаха за Курска област в началото на август, съобщи Корейската централна телеграфна агенция.

Пхенян изпрати около 1000 войници от инженерните войски в Курска област, за да се включат в работата на руските сили по обезвреждане на мини, заложени от украински войници. По-рано Северна Корея разположи около 15 000 военнослужещи за участие в бойни действия в подкрепа на Русия във войната ѝ срещу Украйна.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По време на церемонията Ким изрази признателност към военните за безопасното им завръщане и отбеляза "сърцераздирателната загуба на девет живота".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Русия Ким Чен Ун сапьори
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес