Ким Чен Ун награди сапьори, завърнали се от Курска област (ВИДЕО)

Северна Корея проведе церемония по посрещането на инженерни войски, които се завърнаха от западната руска Курска област, след като изпълниха мисия по разминиране. Лидерът Ким Чен Ун отдаде почит на деветима военнослужещи, загинали там, предаде Йонхап.
Церемонията се състоя вчера в Пхенян по случай завръщането на военнослужещи от 528-и инженерен полк, които заминаха за Курска област в началото на август, съобщи Корейската централна телеграфна агенция.
🇰🇵Kim Jong Un awarded sappers who returned from Russia’s Kursk region (or rather, those who were lucky enough to return)— NEXTA (@nexta_tv) December 13, 2025
According to North Korean propaganda, in less than three months the sappers “performed a miracle” by clearing a dangerous area of mines.
At the same time,… pic.twitter.com/jgE1s9St1x
Пхенян изпрати около 1000 войници от инженерните войски в Курска област, за да се включат в работата на руските сили по обезвреждане на мини, заложени от украински войници. По-рано Северна Корея разположи около 15 000 военнослужещи за участие в бойни действия в подкрепа на Русия във войната ѝ срещу Украйна.
По време на церемонията Ким изрази признателност към военните за безопасното им завръщане и отбеляза "сърцераздирателната загуба на девет живота".